Miniştrii Apărării din statele NATO vor discuta despre consolidarea prezenţei în zona Mării Negre şi România

Miniştrii Apărării din statele membre ale NATO urmează să discute despre eforturile de consolidare a prezenţei Alianţei Nord-Atlantice în regiunea Mării Negre şi România, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, înaintea reuniunii interministeriale din 15-16 februarie.



"Am luat decizia de a ne consolida (prezenţa) şi acum suntem în procesul de stabilire au unei baze în jurul brigăzii din România pentru a mări prezenţa noastră în cadrul brigăzii multinaţionale găzduite de România şi studiem alte elemente pentru o prezenţă crescută în regiunea Mării Negre şi România. Am mărit numărul de vizite portuare şi colaborăm cu România şi alte state din sud-estul Alianţei despre cum putem să ne sporim prezenţa", a declarat marţi Stoltenberg, citat de agenţia de ştiri Tass.



Tot marţi, ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Hans G. Klemm, a declarat că cei 500 de militari americani care urmează să fie staţionaţi prin rotaţie la baza aeriană Mihai Kogălniceanu "sporesc capacitatea noastră …. de a menţine pacea şi securitatea în sud-estul Europei şi regiunea Mării Negre", relatează The Associated Press.



Desfăşurarea militarilor americani subliniază faptul că "parteneriatul temeinic între SUA şi România există atât în cuvinte, cât şi în fapte".