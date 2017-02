Protest inedit la Sibiu: Sute de români s-au adunat în Piaţa Mare, cu cărţi şi scaune pliante, şi au citit

FOTO

Peste o sută de români au participat, duminică, la Sibiu, la un ”protest prin cultură”, unde, timp de o oră, s-a citit din diferite cărţi, informează News.ro. Sibienii spun că acest timp de acţiune trebuie să completeze manifestaţiile din ultimele zile şi susţin că întreaga clasă politică ”are nevoie să înveţe o lecţie odată pentru totdeauna”.Oamenii s-au adunat, începând cu ora 13.00, în Piaţa Mare din Sibiu, ei venind cu o carte şi un scaun. Sibienii nu au scandat sau huiduit, ci doar au citit din cărţile aduse.„Citesc «Istoria Transilvaniei». Am ales-o să nu uităm rădăcinile noastre. Să înţeleagă cei ce vor să ne îndepărteze de originile noastre că noi nu vrem asta şi nu ne lăsăm influenţaţi de ei. Practic, vor să distrugă românismul şi cred că aşa ne pot manipula. Poate văd şi alţii şi consider că este ceva civilizat ce facem şi nu suntem huligani”, a declarat unul dintre protestatari.O tânără a citit din ”Cercul mincinoşilor”, spunând că ”este o carte cu dedicaţie”. ”E o colecţie de poveşti filosofice din lumea întreagă şi, în general, au ca tâlc aprecierea valorilor precum onestitatea şi integritatea. Am vrea să-i învăţăm şi pe politicienii noştri. Rezistenţa se poate manifesta în foarte multe feluri. Dincolo de protestele de stradă”, a afirmat tânăra.Ea a explicat că va ieşit în stradă ”cât e nevoie”. ”Mi se pare că am reuşit să pornim o mişcare extraordinară în România şi nu avem voie să dăm înapoi. Deja nu mai e vorba strict de Guvernul Grindeanu, este vorba despre întreaga clasă politică, ce are nevoie să înveţe o lecţie odată pentru totdeauna. Ştiu că sunt idealisme, dar eu chiar cred în asta, alături de sutele de mii de oameni care ies zilele acestea în stradă”, a mai spus tânăra.Protestul a durat o oră, iar la final oamenii au aplaudat, după care au plecat spre case.