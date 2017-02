Lady Gaga va cânta alături de Metallica la gala premiilor Grammy

Cântăreaţa Lady Gaga va susţine alături de Metallica un show inedit la gala premiilor Grammy, care va avea loc duminică la Los Angeles, anunţă billboard.com.După ce recent Lady Gaga a plonjat de pe acoperişul stadionului NRG din Houston şi a intrat în istoria galelor Super Bowl cu un recital spectaculos, ea va cânta alături de Metallica la gala premiilor Grammy, potrivit News.ro.



Metallica a fost recent nevoită să amâne un concert la Copenhaga, după ce medicul i-a recomandat solistului James Hetfield să facă o pauză de voce.



Anterior, Metallica a anunţat un eveniment "unic şi special" pe care îl pregăteşte, încă o dată, pentru gala Grammy. "Sunt trei ani de când am avut şansa să participăm la gala de decernare, când am cântat alături de celebrul pianist chinez Lang Lang, şi suntem încântaţi că am fost solicitaţi din nou", a spus Hetfield.



Cântăreaţa de country-pop, Kelsea Ballerini şi trupa daneză Lukas Graham vor debuta pe scena premiilor Grammy, la cea de-a 59-a ediţie.



Actriţa, cântăreaţa şi compozitoarea Cynthia Erivo va fi pe scenă împreună cu John Legend, aducând un tribut mzicienilor care au murit anul trecut.



Demi Lovato, Andra Day şi Tori Kelly, alături de Little Big Town vor celebra muzica celor de la Bee Gees şi cei 40 de ani de la lansarea filmului "Febra de sâmbătă seara/ Saturday Night Fever".



Pe scenă vor fi şi Beyonce, Katy Perry, The Weeknd, Daft Punk, Adele, Metallica, Carrie Underwood, Bruno Mars, Keith Urban.



Premiile Grammy sunt cele mai prestigioase distincţii din industria muzicală americană şi sunt atribuite în fiecare an de reprezentanţii The Recording Academy în 84 de categorii



Cea de-a 59-a gală de decernare a premiilor Grammy va avea loc la Los Angeles pe 12 februarie, gazda fiind James Corden.