Plecările din PSD continuă: Iniţiatoarea legii antifumat şi-a dat demisia din partidul lui Dragnea

Sursa: jurnal.md Foto: monitorulcj.ro 01.02.2017 17:36

Fosta deputată PSD, Aurelia Cristea, cunoscută pentru promovarea legii antifumat, şi-a dat demisia din organizaţia PSD Cluj.



Cristea a arătat, într-o postare pe Facebook, că motivul demisiei sale îl constituie adoptarea celor două ordonanţe privind graţierea şi modificarea Codului Penal, scrieprofit.ro



"În cursul zilei de astăzi am depus demisia mea din rândurile Partidului Social Democrat. O decizie luată în zorii unei zile care a urmat unei seri şi nopţi negre pentru România şi pentru noi toţi...Lor le doresc succes, eu însă mi-am pierdut speranţa că mai pot schimba ceva din interior. După 20 de ani!", a transmis fostul deputat.



Ea era membru al Partidului Social Democrat încă din 1996 ocupând la un moment inclusiv funcţia de ministru pentru dialog social.



„Am simţit direct efectele nepotrivirii dintre aceste principii şi abordarea unora dintre oamenii politici, dar am rămas fidelă lor indiferent de consecinţe. Într-un astfel de moment, cred că avem fiecare datoria morală să nu rămânem indiferenţi. Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infracţional aflat vremelnic în fruntea PSD şi , din păcate, al ţării. Sunt convinsă că există un număr suficient de mare de membrii ai Partidului Social Democrat care se ghidează după aceleaşi principii sănătoase. Sunt convinsă că exact ei vor sta la baza reformării necesare şi reconstrucţiei de credibilitate pe care o consider vitală în acest moment", a mai spus Aurelia Cristea.