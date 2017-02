„Penalii de lux” nu aşteaptă: Ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvernul de la Bucureşti, publicate în Monitorul Oficial la miez de noapte

Ordonanţele de urgenţă privind modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală au fost publicate în Monitorul Oficial în noaptea de marţi spre miercuri.„Ordonanţele care dezincriminează abuzul în serviciu şi salvează penalii de lux au fost publicate în Monitorul Oficial la ora 1 noaptea. Guvernul PSD a bătut recordul la viteză prin publicarea la doar câteva ore, în miez de noapte, a OUG-urilor”, comentează presa de la Bucureşti.Precizăm că Guvernul României a adoptat marţi seara ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.„Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat este vorba despre Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 296 Cod penal şi a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanţă de urgenţă, (...) am pus în concordanţă deciziile Curţii Constituţionale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a declarat ministrul român al Justiţiei, Florin Iordache.Întrebat în ce mod modifică această ordonanţă infracţiunea de abuz în serviciu, Iordache a răspuns: „Acea plângere prealabilă pe care societatea civilă sau simplii cetăţeni au invocat-o a fost eliminată şi abuzul în serviciu a fost pus în concordanţă cu decizia Curţii”.Ministrul Justiţiei a spus că, potrivit actului normativ, abuzul în serviciu cu un prejudiciu de sub 200.000 de lei nu va mai fi sancţionat penal.„Nu este sancţionat penal. Deci, ce este sub 200.000 de lei, paguba se recuperează şi nu mai este sancţionat penal. Asta ne-a recomandat şi Curtea, să stabilim un cuantum. Ţinând cont de condiţiile agravante, am considerat că această limită este o limită rezonabilă, pentru că instanţa putea să considere 400.000, putea să considere 1.000.000. Dacă vă uitaţi în Codul penal, putea să considere 2.000.000 de euro şi atunci, în aceste condiţii, am stabilit această sumă de 200.000 de lei. Ceea ce este foarte important, pentru că în comunicarea publică a apărut că dezincriminăm abuzul în serviciu... Nu, l-am reglementat mai bine şi l-am pus în concordanţă cu decizia Curţii", a precizat Iordache.