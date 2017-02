Marea Britanie: Prima zi de dezbateri privind Brexit-ul în Parlament

Parlamentul britanic a dezbătut până la miezul nopţii de marţi spre miercuri în prima din cele două zile de discuţii privind proiectul de lege care permite guvernului să declanşeze negocierile de ieşire din Uniunea Europeană, care ar urma, fără mari surprize, să fie adoptat.



„Nu este un proiect de lege pentru a şti dacă Marea Britanie trebuie sau nu să părăsească UE sau cum trebuie să o facă. Este vorba pur şi simplu de a aplica o decizie deja luată, un punct de la care nu se mai poate da înapoi”, a declarat ministrul însărcinat cu Brexit, David Davis, la începerea discuţiilor în Camera Comunelor.



Intitulat „Proiect de lege privind Uniunea European (notificare de retragere)”, documentul, extrem de scurt şi făcut public joia trecută, le cere parlamentarilor să „confere” premierului puterea de a notifica, în conformitate cu Articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene, intenţia Regatului Unit de a se retrage din UE.



Textul mai trebuie examinat miercuri în Camera Comunelor, înainte de trei noi zile de dezbateri, la 6, 7 şi 8 februarie, care se vor încheia printr-un vot.



Chiar dacă proiectul de lege este extrem de scurt şi ar putea, în teorie, să fie aprobat rapid, cum vrea executivul, el a atras deja depunerea a cinci „amendamente motivate” care vizează a-l ucide din faşă.



Premierul Theresa May s-a angajat să declanşeze procesul de ieşire din UE până la sfârşitul lunii martie şi intenţionează să menţină calendarul, în urma referendumului de la 23 iunie la care s-a votat în favoarea Brexit-ului.



Două amendamente cer ca proiectul de lege să nu fie analizat deoarece „nu garantează apartenenţa viitoare a Marii Britanii la piaţa unică” europeană, iar un altul pentru că parlamentele regionale nu vor fi consultate în legătură cu activarea Articolului 50. Iar un al patrulea, din cauza absenţei unei „carte albe” privind strategia Theresei May.



Şefa guvernului s-a angajat săptămână trecută să publice un astfel de document care va marca o ruptură „clară şi netă” de UE implicând o ieşire din piaţa unică, dar fără a oferi o dată de publicare.



Aceste amendamente au puţine şanse să fie adoptate, asta pentru că Partidul Conservator dispune de majoritate în camera inferioară a Parlamentului, iar Partidul Laburist, principala formaţiunea de opoziţie, a promis să nu blocheze proiectul de lege.



După Camera Comunelor, proiectul de lege va ajunge în Camera Lorzilor, unde noi amendamente vor putea de asemenea fi depuse, înainte de a fi transmis reginei pentru acordul final.



Cotidianul The Times a scris marţi că guvernul ar fi cerut Camerei Lorzilor să aprobe textul la 7 martie, ceea ce ar deschide calea negocierilor la 9 martie în timpul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles. Downing Street a dezminţit informaţia.