Cine este judecătorul conservator numit de Trump la Curtea Supremă

Sursa: jurnal.md Foto: denverpost.com 01.02.2017 13:19

La zece zile de la învestirea sa, Donald Trump a anunţat că l-a ales pe Neil Gorsuch, un magistrat din Colorado, pentru a face parte din instanţa americană supremă, în locul rămas vacant după decesul din februarie 2016 al lui Antonin Scalia.



A fost una din promisiunile candidatului Donald Trump în faţa alegătorilor: în caz de victorie, va numi imediat un judecător conservator la Curtea Supremă, pe postul vacant de aproape un an, după moartea lui Antonin Scalia.



Înconjurat de Neil Gorsuch şi de soţia acestuia, preşedintele Statelor Unite l-a salutat pe noul judecător drept un om „care posedă competenţe juridice remarcabile, un spirit sclipitor, de o disciplină considerabilă şi care se bucură de sprijin din ambele tabere (politice)”.



Gorsuch este fiul primei femei care a condus Agenţia de Protecţie a Mediului, în perioada lui Ronald Reagan. Neil Gorsuch, în vârstă de 49 de ani, este diplomat al Universităţii Columbia, al şcolii de drept de la Harvard şi are un doctorat în filosofia dreptului la Oxford.



De confesiune protestantă, acest magistrat al Curţii de Apel din Colorado este cunoscut pentru „tradiţionalismul” său, a faptului că preferă o interpretare literală a textelor juridice.



Aflat lângă Trump, noul judecător a declarat: „Respect faptul că în ordinea noastră juridică, este misiunea Congresului şi nu a tribunalelor să scrie noi legi.”



Prin această abordare, care se opune unei interpretări mai largi a textelor, Neil Gorsuch se apropie de poziţia conservatoare a lui Antonin Scalia.



După cum cere Constituţia, nominalizarea trebuie validată de Senat, unde Gorsuch va avea nevoie şi de sprijinul democraţilor. Într-adevăr, el are nevoie de 60 de voturi, iar numărul senatorilor republicani este de numai 57.