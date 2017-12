LIVE

Revelion 2018 // Primii pământeni care intră în Noul An

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: Shutterstock 31.12.2017 14:26

Primii care au intrat 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati şi ai insulelor Samoa din Pacific (duminică, ora 12:00, ora Moldovei), iar ultimii vor întâmpina Noul An cei din Hawaii, Tahiti şi Samoa Americană (luni, ora 13:00, ora Moldovei).



Kiribati. Pe 21 din cele 33 de insule care alcătuiesc arhipelagul trăiesc 100.000 de oameni. Ei sunt primii care văd răsăritul soarelui în fiecare zi şi, deci, cei care sărbătoresc primii revelionul an de an. Potrivit tradiţiei din Kiribati, oamenii cred că venirea Anului Nou este un bun prilej pentru purificarea sufletului. De aceea, la miezul nopţii, locuitorii arhipelagului se opresc pentru câteva clipe din petrecere, ca să se roage pentru un an mai bun decât cel care tocmai se încheie.



Noua Zeelandă sărbătoreşte apoi venirea noului an (ora 14:00). Momentul a fost marcat, ca în fiecare an, cu un uriaş foc de artificii lansat de pe Sky Tower din Auckland, cea mai înaltă clădire din emisfera sudică. Zeci de mii de oameni asistă la spectacolul pirotehnic.



Urmează Australia. Câteva tone de materiale pirotehice sunt folosite de obicei pentru unul dintre cele mai frumoase şi renumite spectacole de artificii de Anul Nou, cel de la Sydney. Artificiile sunt lansate din peste 100 de puncte. Lansatoarele sunt instalate pe Sydney Harbour Bridge, pe Opera din Sydney, dar şi pe apă. În jur de un milion de oameni au asistat în anii trecuţi la focul de artificii. Cei mai mulţi au venit cu ore bune înainte de începerea petrecerii pentru a prinde cel mai bun loc. An de an, Sydney adună mai mulţi turişti decât Berlin, Londra sau New York datorită focului de artificii impresionant de acolo.



Spectacole impresionante de lumini sunt aşteptate şi în Hong Kong, China sau Taiwan.





Cu o oră înaintea Hong Kongului, în 2018 intră Coreea de Sud şi Coreea de Nord. De obicei, conducerea comunistă de la Phenian întâmpină Noul An cu un fastuos foc de artificii. Intrarea în Noul An este unul dintre puţinele momente de bucurie şi poate de speranţă pentru locuitorii Coreei de Nord. După ce în acest an liderul de la Phenian a iritat mai mult ca oricând comunitatea internaţională prin testele balistice efectuate, nu va rata probabil ocazia de a se făli şi mai mult.



Tone de artificii sunt folosite şi în Taiwan. Jerbele strălucitoare sunt lansate din celebrul turn Taipei 101 şi luminează minute în şir capitala statului asiatic.



După artificiile din Sydney, cel mai aşteptat spectacol este la Dubai, care a reuşit deja de doi ani să intre în Cartea Recordurilor.



La Moscova, focul de artificii are loc în Piaţa Roşie. Cu o lungime de 330 de metri şi 70 de metri lăţime, este cea mai cunoscută din Moscova. Separă Kremlinul, sediul Preşedinţiei ruse, de zona comercială şi este locul din care pornesc marile străzi ale capitalei Rusiei. Este, de altfel, locul tradiţional în care se întâlnesc moscoviţii cu ocazia Revelionului. Şi fiindcă temperaturile sunt coborâte, oamenii se încălzesc cu ceai cald, cu tradiţionala votcă sau, după caz, dansând.



După Moscova, anul 2018 va ajunge şi la Chişinău, Bucureşti, Sofia, Istanbul. Când Europa de Est va fi deja de o oră în noul an, uralele de întâmpinare se vor auzi în Europa de Vest.



Milioane de oameni vor întâmpina noul an pe străzile marilor oraşe din lume. Dincolo de şampanie şi confetti, autorităţile se gândesc la siguranţă. De la Paris, până la New York şi Sao Paulo zeci de mii de poliţişti şi agenţi de securitate au fost mobilizaţi pentru a preveni orice posibil atac. Peste 10.000 de poliţişti vor patrula pe străzile Parisului în ultima zi a anului. 2.000 dintre ei vor putea fi văzuţi numai pe Champs Elysees. Aceeaşi preocupare pentru securitate este şi în capitala Marii Britanii.



Germania întâmpină noul an cu măsuri drastice de securitate. Sute de mii de oameni sunt aşteptaţi la petrecerea de la Berlin. Focul de artificii are loc de obicei la Poarta Brandenburg. Şi nu doar artificiile îi ţin în stradă pe cei care se adună în centrul Berlinului pentru a sărbători trecerea în noul an. Artişti şi DJ faimoşi asigură distracţia cu concerte live, proiecţii de lumini şi efecte speciale. Nu lipsesc nici tarabele cu mâncare tradiţională şi vin fiert, întinse pe doi kilometri de bulevard. Gongul de la miezul nopţii dă startul unei petreceri care ţine până în zori. Locul ales pentru petrecerea dintre ani nu este întâmplător. Poarta Brandenburg, construită între anii 1788-1791, este un simbol al capitalei germane, de care sunt legate multe evenimente importante din istoria ţării. Anul acesta, organizatorii petrecerii de Revelion de la Poarta Brandenburg au instituit o zonă specială de securitate pentru femei. Cele care se simt hărţuite sau ameninţate pot merge la un punct de urgenţă, unde vor fi ajutate de reprezentanţi ai Crucii Roşii. Detalii, aici.



Celebrarea lui 2018 va culmina spre dimineaţă cu New York -ul, unde în Time Square ritualul întâmpinării Anului Nou va fi ca de fiecare dată plin de culoare, muzică, veselie şi fast. Milioane de hârtiuţe colorate au acoperit trotuarele din centrul metropolei New York la repetiţiile pentru noaptea de Revelion. Peste un milion de oameni se adună an de an în celebra Time Square pentru a asista la spectacolul de Revelion. Spre deosebire de noi, anul acesta ei vor trebui să se îmbrace cu haine groase: meteorologii anunţă că vor fi minus 12 grade Celsius.



Şi organizatorii petrecerii de Revelion din Sao Paulo, cel mai mare oraş din Brazilia, au intrat în febra pregătirilor. Aici au fost eliberate în aer mii de baloane colorate, iar oficialii brazilieni speră ca acest spectacol să se reflecte într-un an 2018 mai bun decât cel care este aproape de final.