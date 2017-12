Coreea de Sud a pus sub sechestru o altă navă care ar fi transferat petrol către Coreea de Nord

O navă cu pavilionul din Panama a fost pusă sub sechestru şi inspectată, duminică, de către autorităţile sud-coreene, pe fondul unor informaţii că ar fi transferat în secret petrol către o navă nord-coreeană, relatează site-ul agenţiei Yonhap.



Nava KOTI este blocată în portul Pyeongtaek-Dangjin, din provincia vestică Gyeonggi. Autorităţile vamale sud-coreene au refuzat să ofere informaţii suplimentare despre această investigaţie.



Cea mai mare parte a echipajului navei KOTI este reprezentată de cetăţeni din China şi Myanmar. Vasul poate transporta 5.100 de tone de petrol.



Rezoluţia 2375 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în luna septembrie, interzice ţărilor membre să transfere de la o navă la alta orice bunuri destinate Coreei de Nord. Rezoluţia 2397 permite unei ţări să pună sub sechestru şi să inspecteze o navă, în baza unei suspiciuni privind implicarea în activităţi interzise cu regimul nord-coreean.



Vineri, Coreea de Sud a pus sub sechestru o navă cu pavilionul din Hong Kong care ar fi transferat 600 de tone de petrol rafinat către o navă nord-coreeană la 19 octombrie. Nava Lighthouse Winmore ar fi trebuit să ducă petrolul în Taiwan.