Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 29.12.2017 07:16

Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, şi-au pierdut viaţa în războiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agenţia DPA.



Potrivit OSDO, numărul total al morţilor include 2.109 copii şi 1.492 de femei, dar şi 2.923 de militari guvernamentali şi 7.494 de combatanţi militanţi, în principal din rândurile organizaţiei Stat Islamic şi ale grupării Jabhat Fatah al-Sham, afiliată reţelei Al-Qaida şi care era cunoscută anterior sub denumirea de Frontul al-Nusra.



De asemenea, circa 212 combatanţi ai mişcării şiite libaneze Hezbollah, aliată cu guvernul sirian, au murit în conflict, precizează OSDO, un ONG ce-şi are sediul la Londra şi care se bazează pe o reţea de activişti din interiorul Siriei.



În acest an au fost instituite în Siria mai multe zone de dezescaladare, având drept scop reducerea violenţelor în ţară.



Zonele au fost înfiinţate de către Turcia, un susţinător de mult timp al rebelilor, în colaborare cu Rusia şi Iran, cei doi mari susţinători ai preşedintelui sirian, Bashar Al-Assad.



OSDO afirmă că 49.742 de persoane şi-au pierdut viaţa în conflictul din Siria în 2016.



Criza din Siria a început cu demonstraţii antiguvernamentale paşnice în martie 2011. Conflictul s-a transformat repede într-un război civil cu implicarea mai multor părţi, război în care sute de mii de oameni şi-au pierdut viaţa şi aproape jumătate din populaţia antebelică a ţării de 22 milioane de locuitori a fost strămutată.



Potrivit OSDO, se estimează că peste 494.000 de persoane au murit în conflictul din Siria.