Aproximativ 30 de presupuşi membri ai reţelei teroriste Stat Islamic, arestaţi în Turcia

Poliţia din Turcia a arestat 29 de presupuşi membri ai reţelei teroriste Stat Islamic, în cadrul unei operaţiuni ce vizează destructurarea organizaţiei jihadiste din această ţară, relatează site-ul agenţiei de presă Reuters.



Aproximativ 500 de poliţişti au luat parte la raidurile ce au avut loc în Ankara şi Istanbul, iar majoritatea celor reţinuţi sunt de naţionalitate străină, potrivit agenţiei Anadolu.



Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar în timpul raidurilor au fost confiscate materiale despre care Poliţia susţine că urmau să fie folosite pentru a comite atacuri teroriste în preajma evenimentelor ce vor avea loc cu ocazia noului an.



Membri ai organizaţiei teroriste Stat Islamic au comis în ultimii ani o serie de atentate în Turcia.



Autorităţile turce au precizat că vor dubla numărul ofiţerilor de poliţie din Istanbul în zilele următoare, iar unele evenimente publice organizate cu ocazia trecerii în noul an vor fi anulate din motive de securitate. În urmă cu un an, un membru al reţelei teroriste Stat Islamic a deschis focul asupra unor oameni aflaţi într-o discotecă din Istanbul, omorând 39 de oameni.