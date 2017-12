Dezvăluiri fără precedent din interiorul Pentagonului în legătură cu existenţa OZN-urilor

26.12.2017

Dezvăluiri fără precedent din interiorul Pentagonului. Existenţa celebrelor OZN-uri a fost, în sfârşit, confirmată. Fostul şef al unui program aparţinând Pentagonului susţine că existenţa obiectelor zburătoare extraterestre a fost demonstrată fără putinţă de tăgadă.



Potrivit Daily Mail, care citează The Telegraph, este vorba despre fostul agent american de informaţii Luis Elizondo, care a afirmat într-un interviu că, de-a lungul anilor, au fost văzute „o grămadă” de obiecte zburătoare neidentificate. Elizondo, care a fost şeful programului secret al Pentagonului „Advanced Aviation Threat Identification” până în luna octombrie 2017, a declarat pentru cotidianul The Independent: „Cred că este destul de clar că nu e vorba de noi şi nici altcineva, aşa că cineva trebuie să întrebe de unde vin”.



Programul, care a fost lansat în 2007 şi care a fost finanţat cu 22 de milioane de dolari de către Guvernul SUA, a fost secret până luna aceasta.



Elizondo a mai spus că OZN-urile au fost văzute de cele mai multe ori în zona uzinelor nucleare. El susţine că şi-a dat demisia deoarece este de părere că Guvernul trebuie să finanţeze cu o sumă mult mai mare acest program. Programul a fost creat cu sprijinul unor senatori care se temeau că fenomenele inexplicabile ar putea fi provocate de o tehnologie avansată militară a unor state precum Rusia sau China, iar SUA ar fi putut fi în pericol din acest motiv.



Elizondo a mai afirmat că mulţi dintre piloţii de marină au descris nave zburătoare care se deplasau şi acţionau într-un mod care părea să fie deasupra cunoştinţelor umane. „Nu am văzut niciodată aşa ceva”, a mai spus el. ”Programul The Advanced Aviation Threat Identification” s-a încheiat în 2012”, a precizat un purtător de cuvânt al Pentagonului, Laura Ochoa.



„Credinţa mea personală este că există dovezi foarte convingătoare că s-ar putea să nu fim singuri. Aceste aeronave, noi le spunem aeronave, au caracteristici care nu se afla în prezent în inventarul SUA şi nici al unor ţări străine, de care noi să avem cunoştiinţă. Obiecte care nu au niciun fel de servicii aeriene evidente, niciun fel de propulsie la vedere, şi se mişcă într-un fel care presupune o mare manevrabilitate şi care depăşesc forţele umane sau orice altceva bilogic”, a spus Luis Elizondo pentru CNN.