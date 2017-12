Un ambasador şi-a catalogat propriile cuvinte drept „fake news”

Noul ambasador american în Olanda a creat un moment cel puţin bizar. Pete Hoekstra şi-a catalogat propriile afirmaţii ca fiind „fake news”, apoi, confruntat cu imaginile, el a negat că a rostit cuvintele „fake news”, relatează The Guardian.



Pete Hoekstra a fost numit ambasadorul SUA în Olanda luna aceasta. El a fost intervievat de un jurnalist de la televiziunea publică despre afirmaţiile sale privind zonele de evitat în Olanda, din cauza ISIS.



Jurnalist: „Aţi menţionat într-o dezbatere că sunt zone de evitat în Olanda şi că maşini şi politicieni sunt incendiaţi în Olanda”.



Pete Hoekstra: „Nu am spus asta. E o afirmaţie incorectă. Noi am numi asta fake news”.



Apoi, jurnalistul îi arată înregistrarea când acesta declară: „Mişcarea islamistă a ajuns la un alt nivel, seamănă haos în Europa. Haos în Olanda, unde maşinile sunt arse, sunt politicieni care sunt incendiaţi... şi sunt zone de evitat în Olanda”.



Întrebat dacă mai spune că este vorbe despre „fake news”, ambasadorul a negat că a folosit cuvintele acestea.



„Nu am numit asta fake news. Nu am folosit cuvintele acelea acum. Nu cred asta”, a spus Hoekstra.



Potrivit sursei citate, el s-a născut în oraşul olandez Groningen şi a fost congresman republican între 1993 şi 2011.