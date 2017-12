Presa străină: O variantă în miniatură a oligarhiei din Rusia se naşte în Ungaria, în jurul lui Viktor Orban; Diferenţa e că oligarhia maghiară este finanţată cu bani europeni

Criticii spun că structura economică a grupului din jurul premierului maghiar Viktor Orban este o variantă miniaturală a clasei oligarhice din Rusia. Diferenţa este că Ungaria a creat acest sistem în interiorul Uniunii Europene, mai mult decât atât, folosind fonduri europene. Mai toate afacerile mari care au legătură cu partidul Fidesz au fost făcute pe baza contractelor cu statul, 60% din aceste proiecte fiind finanţate de UE, scrie Financial Times.



Primul ministru s-a înconjurat de un grup prietenos de oameni de afaceri, în ceea ce criticii numesc „capitalism cu amicii” (n.r. eng. „crony capitalism”).



Viktor Orban a copilărit în satul Felcsut (1.600 de locuitori) şi a păstrat o nostalgie a copilăriei evocată prin construcţia unui stadion de fotbal cu o capacitate de 3.800 de locuri, numit Pancho Arena, de la porecla marelui fotbalist maghiar Ferenc Puskas.



Între satul Felcsut şi satul Alcsutdoboz – satul unde Orban a copilărit până la vârsta de 10 ani, acum doi ani a fost redeschisă o cale ferată care are 6 km, iar trenul este mai mereu gol. Proiectul a costat 2 mil. euro şi a fost finanţat din bani europeni.



Cele doua proiecte, stadionul şi legătura feroviară, au fost caracterizate de criticii prim-ministrului ca fiind unele de vanitate, dar acestea mai au ceva în comun: Ambele au fost construie în cea mai mare parte de către primarul din Felcsut, un prieten bun din copilărie al lui Orban – Lorincz Meszaros.



Până acum câţiva ani, Meszaros a fost instalator. Datorită câştigării unor contracte cu statul la licitaţii, pe acest an Meszaros se situează în top 5 cei mai bogaţi oameni din Ungaria.



Întrebat de reporteri cum a reuşit să-şi mărească profiturile mai repede decât Mark Zuckerberg, acesta a replicat: „Poate că sunt mai deştept”.



Lorincz Meszaros este doar unul din oamenii de afaceri apropiaţi de Viktor Orban şi de partidul său de la putere care şi-a îngrăşat substanţial conturile de la venirea la putere în 2010. Aceasta ar putea fi o consecinţă a grupului de prieteni noi şi bogaţi ai partidului, care au înconjurat prim-ministrul şi partidul său, în esenţă un grup de loiali oligarhi.



Până acum câţiva ani, majoritatea cetăţenilor maghiari îl cunoşteau doar pe discretul Lajos Simicska. Acesta a urmat şcoala, serviciul militar şi universitatea împreună cu Orban, apo l-a ajutat în transformarea unei mişcări pro-democraţie a tinerilor în partidul care astăzi conduce Ungaria.



Lajos Simicska a ajutat partidul în anii următori până în 2015, când Orban a ales să schimbe oamenii loiali din jurul său, Simicska oprindu-se din a mai câştiga contracte.



„Orban aparent nu mai vrea încă un Simicska, cineva la fel de puternic ca şi el aşa că ce vedem acum sunt mai mulţi Simicska în miniatură, spunea Andras Petho, editor al site-ului de investigaţii direkt36.hu.



Unul dintre apropiaţii lui premierului este şi Andy Vajna, milionar a cărui avere este estimată la 192 mil. euro care a fost producător la Hollywood, printre producţiile sale numărându-se „Rambo” şi „Total Recall”. Acesta conduce în acest moment trustul media cunoscut pentru afinităţile pentru partidul Fidesz, iar în 2013 a primit 5 din cele 7 licenţe emise de statul ungar pentru funcţionarea cazionurilor.



Istvan Garancsi, patronul clubului de fotbal Videoton este şi el un prieten al lui Orban. Clubul de fotbal valorează în acest moment 80 mil. euro, de trei ori mai mult decât valoarea pe care o avea în 2010, înaintea venirii la putere a primului ministru actual.



Suprinzător poate, ascensiunea oamenilor de afaceri din jurul partidului Fidesz, se întâmplă în văzul tuturor, cu aprobare oficială. „Cu siguranţă, aceasta este oligarhia din Ungaria”, spune Andras Lanczi, rector al universităţii Corvin, considerat ideologist neoficial al partidului Fidesz.