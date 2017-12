Opozantul rus Aleksei Navalnîi a depus actele pentru a se înregistra la alegerile prezidenţiale din Rusia; CEC, care îl declarase neeligibil până în 2028, va lua o decizie în 5 zile

Sursa: jurnal.md Foto: navalny.com 25.12.2017 12:53

Opozantul şi activistul anticorupţie Aleksei Navalnîi a anunţat că a strâns suficiente semnături pentru a candida la alegerile prezidenţiale din Rusia.





Mai mult, Navalnîi a depus aseară actele la Comisia Electorală, în ciuda faptului că instituţia l-a avertizat acum două luni pe Navalnîi că va fi eligibil abia începând din anul 2028, din cauza că are o condamnare penală pentru crime financiare. De cealaltă parte, Navalnîi, care se află deja de un an în campanie, afirmă că procesul său a fost motivat politic.



Susţinătorii lui Navalnîi s-au strâns duminică în 20 de oraşe din Rusia, unde au adunat semnăturile necesare.



„Am devenit candidat oficial, nominalizat de grupuri de votanţi activişti. Mă mândresc cu faptul că am devenit candidat din partea întregii ţări. Am vrut să distrugem tradiţia politică potrivit căreia candidatul reprezintă doar un mic grup din personaje stranii de la Moscova. Noi ne desfăşurăm campania în toată ţara”, a scris Navalnîi pe blogul său.



Opozantul lui Putin speră că semnăturile obţinute vor determina Comisia Electorală să îi permită să candideze.



Campania electorală a început oficial luni în Rusia, unde alegeri prezidenţiale sunt programate la 18 martie, iar favorit este Vladimir Putin, candidat la al patrulea mandat. Ajuns la putere în 2000, Vladimir Putin şi-a anunţat candidatura la al patrulea mandat, ceea ce, în cazul unei victorii, îl va plasa la conducerea ţării până în 2024 şi îl va face liderul rus cu cea mai mare longevitate la putere, după Iosif Stalin.