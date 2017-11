Trei muncitori care făceau lucrări la un pod feroviar din România au murit după ce au fost prinşi sub un mal de pământ

Trei persoane au murit sâmbătă după ce au fost surprinse sub un mal de pământ în localitatea Peştera Bolii din judeţul Hunedoara, în timp ce făceau lucrări la un pod feroviar.



Purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că în acest caz a fost deschis un dosar penal in rem.



"În cazul accidentului de muncă de la Peştera Bolii, poliţiştii fac cercetări penale in rem împreună cu inspectorii ITM, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în vederea stabilirii circumstanţelor în care s- a produs incidentul", a spus Niţu.



Potrivit CFR Infrastructură, acccidentul a avut loc în timpul unor lucrări de modernizare la un pod feroviar.



Şeful ITM Hunedoara, Adrian Florin Bozdog, a declarat că instituţia pe care o conduce a început o anchetă în acest caz, care ar putea fi catalogat ca accident colectiv de muncă.