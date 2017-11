Numărul americanilor care renunţă la cetăţenie se îndreaptă spre un nou record anual

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: AP 03.11.2017 14:24

În trimestrul al treilea al acestui an, 1.376 de americani au renunţat la cetăţenia ţării lor, numărul total din acest an îndreptându-se către un nou record anual, arată date ale Trezoreriei americane, citate de Bloomberg.



Numărul americanilor care-şi părăsesc ţara a început să înregistreze o creştere accelerată din 2010, când a fost adoptată Fatca, o lege menită să combată evaziunea fiscală din rândul cetăţenilor americani care trăiau sau locuiau peste hotare, instituţiilor străine cerându-li-se să raporteze conturile deţinute de expaţi americani sau să le taxeze cu 30%.



Dacă T4 al acestui an va fi similar cu T4 din 2016, numărul total al americanilor care vor renunţa la cetăţenia ţării lor va fi cu 26% mai mare decât cel din 2016.