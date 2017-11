AP: Hackerii ruşi au vizat ţinte în întreaga lume şi nu doar alegerile din SUA; Lista principalelor ţinte

Sursa: jurnal.md/news.ro Foto: Twitter 03.11.2017 15:42

Hackerii care au perturbat alegerile prezidenţiale americane în 2016 aveau ambiţii care depăşeau cu mult campania democratei Hillary Clinton, vizând e-mailuri ale unor ofiţeri ucraineni, reprezentanţi ai opoziţiei ruse, contractori americani în domeniul apărării şi alte mii de ţinte de interes pentru Kremlin, potrivit unei liste de ţinte digitale care nu a mai fost publicată, obţinută de Associated Press.



Această listă reprezintă cea mai detaliată probă juridică de până acum a legăturii strânse dintre hackeri şi Guvernul rus, dezvăluind o operaţiune desfăşurată timp de mai mulţi ani şi care a încercat să pătrundă în ”inbox”-urile a 4.700 de utilizatori de Gmail din întreaga lume - de la reprezentantul Papei la Kiev şi până la membrele trupei punk Pussy Riot de la Moscova, scrie AP.



”Este o listă de dorinţe, cu cei pe care ai vrea să-i vizezi pentru a promova interesele ruse”, declară Keir Giles, directorul Conflict Studies Research Center din Cambridge, în Anglia, unul dintre cei cinci experţi externi care au revizuit concluziile AP.



Datele reprezintă ”o listă principală de persoane pe care Rusia ar vrea să le spioneze, să le facă de râu, să le discrediteze sau să le facă să tacă”.



Concluziile AP se întemeiază pe o bază de date de 19.000 de linkuri ”maliţioase” colectate de Secureworks, o firmă de securitate cibernetică, şi interviuri cu peste 100 de ţinte ale hackerilor.



The Associated Press prezintă principalele nume de pe lista ţintelor hackerilor:



JOHN KERRY



Secretarul de Stat al preşedintelui Barack Obama, candidatul democrat la preşedinţie în 2004, fost senator din Massachusetts.



Kerry a fost vizat de cel puţin cinci e-mailuri de tip phishing din iunie în decembrie 2015, pe când era secretar de Stat.



COLIN POWELL



Secretar de Stat al preşedintelui George W. Bush, consilier pe probleme de securitate naţională al preşedintelui Ronald Reagan, fost comandant al Statului Major Interarme.



Dezvăluirea e-mailurilor sale a ţinut prima pagină, după ce au fost publicate de DCLeaks în septembrie 2016.



Powell a fost vizat de un e-mail de tip phishing în iunie 2015.



WESLEY CLARK



Comandant şef al Comandamentului European al Statelor Unite, candidat la învestitura democrată în alegerile prezidenţiale în 2003.



Adresa sa de Gmail a fost ţinta a 12 e-mailuri de tip phishing din aprilie în decembrie 2015.



PETRO POROŞENKO



Preşedintele Ucrainei, om de afaceri, a apropiat ţara de Occident, preşedinte în timpul unui război împotriva separatiştilor proruşi care a început în 2014.



Vizat în mod repetat de Fancy Bear din aprilie până în septembrie 2015.



MIHAIL HODORKOVSKI



Fost magnat rus al petrolului, odinioară unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară, încarcerat în 2003, potrivit unor observatori în urma unor acuzaţii motivate politic de fraudă şi evaziune fiscală, graţiat în 2013 şi plecat din ţară, în prezent rezident în Elveţia şi un promotor al reformelor democratice în Rusia.



Hodorkovski a fost vizat de 13 atacuri informatice din martie în decembrie 2015.



MARIA ”MAŞA” ALEHINA



Activistă politică rusă, membră a trupei de punk rock contestare Pussy Riot, condamnată în 2012 pentru huliganism şi eliberată din închisoare în 2013.



Adresa ei pe Gmail a fost vizată de trei atacuri de tip phishing din martie în aprilie 2015.