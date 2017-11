Jurnalul lui Bin Laden, făcut public de CIA

Sursa: jurnal.md/digi24.ro Foto: Hepta 02.11.2017 17:33

O excursie făcută vara în Marea Britanie, pe când era adolescent, şi vizitele la locul natal al lui Shakespeare l-au convins pe Osama bin Laden că Occidentul este decadent, scria liderul al- Qaida în jurnalul său personal cu puţin timp înainte de a fi ucis de forţele speciale americane în 2011, conform The Guardian.



Jurnalul se numără printre cele 470.000 de documente adunate din casa în care Bin Laden a fost ucis, documente care au fost făcute publice miercuri de CIA "în interesul transparenţei şi pentru a sprijini opinia publică în a înţelege fenomenul al - Qaida şi pe Bin Laden", relatează News.ro. Deşi până acum au mai existat informaţii conform cărora bin Laden a călătorit în Occident, aceasta este prima confirmare.



El a mers pentru prima dată în Occident pentru a fi supus unui tratament, nespecificat, când era în clasa a şasea şi avea 13 ani.



În anul următor, adolescentul, fiu al unui miliardar saudit cu afaceri în domeniul construcţiilor, a stat 10 luni în Marea Britanie, la studii. Bin Laden nu oferă alte detalii, dar se pare că a urmat cursuri de limba engleză la Oxford.



În jurnal, Bin Laden prezintă vizitele la casa lui Shakespeare din Stratford- upon- Avon, dar spune că nu a fost impresionat de societatea britanică.



El recunoaşte că vârsta nu îi permitea să îşi formeze o imagine completă despre viaţa în Marea Britanie, însă remarcă faptul că mergea în fiecare duminică să viziteze casa lui Shakespeare.



"Nu am fost impresionat şi am constatat că erau o societate diferită de a noastră şi o societate cu principii morale permisive", mai notează Bin Laden în jurnal.