Confruntări armate în Turcia: 13 oameni au murit în urma luptelor dintre forţele de securitate şi militanţii kurzi

Armata turcă a anunţat că opt membri ai forţelor guvernamentale şi cinci militanţi kurzi au murit în urma confruntărilor armate dintre cele două tabere ce au avut loc în apropierea graniţei cu Irak, relatează The Associated Press.



Potrivit unui comunicat emis de Armata din Turcia, confruntările dintre forţele de securitate şi militanţii kurzi au izbucnit, joi, în apropierea oraşului Semdinli, după ce militarii turci au identificat un grup de kurzi ce încercau să pregătească o ofensivă împotriva acestora.



În plus, alţi doi militari turci au fost grav răniţi în urma confruntărilor.



Militanţii Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK, au format în ultimele decenii mai multe grupuri insurgente în sud-estul Turciei, iar Guvernul de la Ankara se opune ferm pretenţiilor minorităţii kurde. De-a lungul timpului, zeci de mii de oameni au murit în urma confruntărilor armate dintre cele două tabere.



Conflictul a escaladat în 2015, după ce a eşuat acordul de pace semnat de kurzi şi de autorităţile turce.