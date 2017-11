Bucureştiul, cel mai aglomerat trafic din Europa

Bucureştiul se află pe primul loc în topul oraşelor europene cu cel mai aglomerat trafic, potrivit unui clasament realizat de TomTom, o companie internaţională de navigare şi de cartografiere, şi preluat de Agerpres.



Traficul congestionat este o problemă în creştere pentru toate oraşele de pe glob. În timp ce unele municipalităţi au început să ia măsuri, cum ar fi Londra care a introdus o taxă pentru vehiculele care circulă în zonele aglomerate, altele sunt încă în căutarea unei soluţii.



Topul realizat de TomTom a colectat date pe o perioadă de nouă ani şi a acordat fiecărui oraş un scor de aglomerare în trafic dintr-un maximum de 100 de puncte. Punctajul anual, actualizat cu datele din 2016, indică timpul suplimentar necesar pentru o anumită deplasare, într-un anumit oraş.



Clasamentul celor mai aglomerate oraşe europene, publicat duminică de Business Insider, arată astfel:



15. Nijni Novgorod este al cincilea oraş din Rusia după numărul de locuitori şi a primit un scor de 32%, ceea ce înseamnă că şoferii au nevoie de un timp suplimentar cu 32% mai mare ca să ajungă la destinaţia dorită.



14. Hamburg (Germania) a primit scorul de 33%, în creştere cu 3% faţă de anul precedent. 13. Napoli (Italia) a primit un scor de 33%, cu două procente mai ridicat faţă de anul precedent.



12. Köln (Germania) depăşeşte Napoli cu un scor de 34%, o creştere accentuată faţă de scorul din 2015 de 30%.



11. Varşovia (Polonia), 37%, o îmbunătăţire de un procent faţă de scorul din 2015.



10. Atena (Grecia) are acelaşi scor ca şi Varşovia, de 37%, însă aglomerarea a crescut uşor faţă de 2015.



9. Manchester (Marea Britanie) a obţinut un scor de 38%, la doar un procent diferenţă faţă de cel de anul trecut.



8. Bruxelles a înregistrat un scor de 38%, în creştere cu trei puncte faţă de anul anterior.



7. Paris are de asemenea 38%, cu două procente mai mult decât anul trecut.



6. Roma este binecunoscută pentru traficul său de coşmar. Oraşul a obţinut un scor de 40%, cu două procente în creştere faţă de anul anterior.



5. Marsilia (Franţa) a obţinut un scor de 40%, cu două puncte procentuale în creştere faţă de 2015.



4. Londra, în ciuda eforturilor de a ameliora aglomerarea prin taxe suplimentare, se luptă în continuare cu problema traficului şi a obţinut un scor de 40%, în creştere cu două procente faţă de anul precedent.



3. Sankt Petersburg (Rusia) a obţinut un scor de 41%, în creştere cu un procent faţă de anul anterior.



2. Moscova a obţinut acelaşi scor ca în 2015: 44%. În ciuda problemei traficului, TomTom a apreciat sistemul de parcare din Moscova. ''Şoferii din Moscova au beneficiat de implementarea unui sistem de transport inteligent combinat cu schimbări majore în legislaţia referitoare la parcare, inclusiv în ceea ce priveşte tarifele şi metodele de punerea în aplicare'', precizează TomTom pe site-ul său subliniind că ''aceste iniţiative au redus timpul de căutare a unui loc de parcare cu 65%.



1. Bucureşti (România) are cel mai congestionat trafic din Europa cu un scor de 50%, în creştere cu şapte procente faţă de anul trecut.