Trump le cere ambasadorilor numiţi politic de Obama să plece din posturi până la 20 ianuarie

Sursa: agerpre.ro Foto: AP 06.01.2017 10:56

Echipa de tranziţie a preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, a emis un ordin general prin care cere ca ambasadorii numiţi politic de Barack Obama să plece din posturi până la data învestirii noului şef al Administraţiei americane, potrivit mai multor diplomaţi familiarizaţi cu planul respectiv, care întrerupe o tradiţie de decenii, refuzând să le mai acorde acestor trimişi externi şi cea mai mică 'perioadă de graţie', scrie vineri cotidianul New York Times.



Ambasadorul SUA în Noua Zeelandă, Mark Gilbert, a confirmat pentru Reuters informaţia, precizând că ordinul a fost emis 'fără excepţii' şi transmis printr-o telegramă concisă a Departamentului de Stat pe 23 decembrie. 'Voi pleca pe 20 ianuarie', a scris ambasadorul Mark Gilbert într-un mesaj pe Twitter.



New York Times citează surse diplomatice conform cărora administraţiile americane anterioare, atât democrate, cât şi republicane, au acordat în mod tradiţional prelungiri pentru a le permite câtorva ambasadori, mai ales celor având copii de vârstă şcolară, să mai rămână la post pentru câteva săptămâni sau luni.



Ambasadorii 'politici', mulţi dintre ei donatori majori care au fost numiţi în funcţie în virtutea relaţiilor apropiate cu preşedintele, pleacă aproape întotdeauna la sfârşitul mandatului, spre deosebire de diplomaţii de carieră, care adesea rămân în posturi.



Departamentul de Stat şi echipa de tranziţie a lui Trump nu au fost disponibili deocamdată pentru comentarii.



Ordinul ameninţă să lase pentru mai multe luni Statele Unite fără reprezentanţi confirmaţi oficial de Senat în ţări foarte importante precum Germania, Marea Britanie sau Canada, remarcă New York Times.



Un responsabil de rang înalt al echipei de tranziţie a lui Trump a explicat, pentru aceeaşi publicaţie, că în spatele deciziei nu se află o rea intenţie, ea fiind menită doar să garanteze că trimişii în străinătate ai administraţiei Obama vor părăsi guvernarea la termen, la fel ca mii de asistenţi politici de la Casa Albă şi din agenţiile federale.



Donald Trump a adoptat o poziţie dură faţă de posibilitatea ca oficiali numiţi politic de Obama să fie menţinuţi în funcţii, în contextul în care se pregăteşte de preluarea preşedinţiei la 20 ianuarie şi îşi propune să întoarcă multe dintre realizările emblematice, în plan intern şi de politică externă, ale predecesorului său, mai scrie cotidianul newyorkez.