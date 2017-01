România: Guvernul condus de Sorin Grindeanu a fost învestit de Parlament

Sursa: jurnal.md Foto: tribuna.ro 04.01.2017 18:02

România are un nou Guvern. Cabinetul de miniştri condus de Sorin Grindeanu a fost învestit de Parlament cu 295 de voturi pentru şi 133 împotrivă, informează presa de la Bucureşti. Procedura de vot a fost una secretă, iar noii miniştri urmează să depună jurământul în această seară la Palatul Cotroceni.



Guvernul condus de Sorin Grindeanu are doi vicepremieri, Sevil Shhaideh, care va fi şi ministru al Dezvoltării Regionale, gestionând şi fondurile europene, dar şi copreşedintele ALDE Daniel Constantin, care va gestiona şi portofoliul Mediului. Toţi cei 26 de miniştri propuşi de coaliţia PSD-ALDE au fost avizaţi favorabil, miercuri dimineaţă, de comisiile de specialitate din Legislativ.



Sorin Grindeanu a declarat, la începutul discursului său din Parlament, că prima opţiune de premier a PSD-ALDE, Sevil Shhaideh, ar fi fost o "variantă excelentă", apreciind că Liviu Dragnea s-a comportat ca „un adevărat om de stat, care a evitat o criză politică foarte nocivă”.



„Îmi propun ca la finalul mandatului pe care mi-l încredinţaţi astăzi să avem o altă ţară în care oamenii să trăiască bine şi să se bucure de aceleaşi drepturi şi libertăţi. Acesta ar trebui să fie obiectivul principal al viitoarei guvernări. Îmi doresc o ţară normală, în care lucrurile să fie aşa cum trebuie să fie, în care anormalul să fie o excepţie şi nu o regulă. Primul semn de normalitate e ca politicienii aleşi în funcţii publice să respecte ceea ce au promis în timpul campaniei electorale şi să pună în practică toate măsurile pentru care au primit votul cetăţenilor. De aceea, în programul de guvernare pe care l-am supus atenţiei şi votului parlamentului veţi regăsi toate măsurile prezentate în campania electorală de domnul preşedinte Liviu Dragnea”, a declarat noul premier român.



De cealaltă parte, partidele de opoziţie, PNL, USR şi PMP au declarat că nu votează pentru Guvernul propus de PSD.



„Componenţa acestui guvern susţinut de PSD, ALDE şi UDMR, este o palmă dată poporului român. Mulţi oameni de bună credinţă au dat crezare promisiunilor PSD. Odată terminată campania electorală PSD îşi arată acum adevărata faţă, sfidătoare din păcate. Nu mă refer la faptul că la multe propuneri din campanie PSD deja a renunţat, însă lista Guvernului de arată un PSD incapabil de modernizare, feudă personală a unui şef abuziv care încearcă să exercite puterea în toată România fix după cum a exercitat-o la Teleorman”, a afirmat preşedintele intermar al PNL, Raluca Turcan.



La rândul său, liderul USR, Nicuşor Dan, a menţionat că programul economic propus de PSD-ALDE este falimentar şi 'va amaneta viitorul României'.



'„Un nou guvern ar fi trebuit să fie speranţa unui nou început pentru România. Din păcate, nu vedem această speranţă nici în programul de guvernare şi nici în echipa pe care primul ministru ne-o propune. Speranţa unui nou început ar fi presupus şi o analiză onestă a unde suntem cu România. Nu am găsit această analiză. Ne-ar fi plăcut să citim în programul de guvernare că în România se fură din banul public, ne-ar fi plăcut să fi citit în programul de guvernare că în România există autorităţi care adesea dau acte ilegale şi abuzive, ne-ar fi plăcut să citim în programul de guvernare că există în spaţiul universitar multă impostrură, ne-ar fi plăcut să citim în programul de guvernare că în domeniul sănătăţii există o uriaşă reţea de interese oculte şi ne-ar fi plăcut, mai ales să citim în programul de guvernare cum şi-a propus acest guvern să rezolve nişte probleme reale pe care românii le resimt'', a spus Nicuşor Dan în plen.



Şi PMP a criticat Guvernul Grindeanu, afirmând în rândul miniştrilor propuşi se numără un ministru al Apărării care nu a făcut armata şi un ministru al Transporturilor care nu promite nici măcar un kilometru de autostradă.



„PMP nu va vota pentru acest program de guvernare. Guvernul propus nu este un guvern cu personalitate, nu are expertiză şi va împinge România înapoi. Programul de guvernare este populist, mai populist şi decât programul anterior de guvernare al Guvernului Ponta şi va arunca în aer deficitul bugetar al României”, a spus deputatul PMP, Valeriu Steriu.



Potrivit prevederilor constituţionale, Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, iar mandatele guvernului şi ale miniştrilor încep o dată cu depunerea jurământului în faţa preşedintelui.