Un senator din statul California a solicitat Casei Albe să facă publice actele de imigraţie ale Melaniei Trump

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Reuters 31.01.2017 18:22

Un senator din statul California a solicitat Casei Albe să facă publice actele de imigraţie ale Primei Doamne Melania Trump, cererea venind în contextul politicii antiimigraţie a preşedintelui Donald Trump.



Nancy Skinner, din partea democraţilor, a făcut solicitarea ca reacţie la ordonanţa preşedintelui american de a restricţiona fondurile pentru “oraşele-sanctuare” - arii controlate de către autorităţile locale care refuză să aplice politicile federale de imigrare.



Nancy Skinner, care a făcut solicitarea la Capitoliul din Washington, a declarat pentru Politico California: “Niciun membru al administraţiei Trump nu a făcut public vreum document care să indice care au fost circumstanţele şi dacă Doamna Trump are statut de imigrant legal. Ştim doar că au pus un avocat să inspecteze actele alese de ea.”



Statul de imigrant al Melaniei Trump, născută în Slovenia, care a călătorit în SUA în 1996 pentru a-şi urma cariera de model - a intrat recent in vizorul public. Potrivit unei investigaţii The Associated Press din noiembrie, Prima Doamnă a fost plătită pentru zece contracte de modeling în SUA înainte ca aceasta să aibă dreptul de a lucra acolo.



Melania Trump a primit viza în martie 2001 şi a devenit un cetăţean american cinci ani mai târziu. Ea insistă că a ajuns în ţară legal şi nu a încălcat niciodată legile Statelor Unite. În timpul campaniei prezidenţiale ea a vorbit despre experinţa ei ca imigrant, în timp ce susţinea politiciile soţului ei privind imigraţia.



În luna august, Donald Trump a anunţat o conferinţă de presă pentru a vorbi despre acest subiect, dar această conferinţă nu a mai avut loc.



Harmeet Dhillon, un membru al Comitetului Naţional Republican, a numit cererea lui Skinner o „tactică ieftină de batjocură“, conform Politico.