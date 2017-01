În Cecenia a fost deschis un dosar penal privind un atentat la viaţa lui Kadîrov

Ministerul de Interne din Cecenia a deschis un dosar penal privind tentativa de asasinat asupra şefului republicii, Ramzan Kadîrov, scrie ziarul „Novaia Gazeta”.



Publicaţia screi despre arestarea în Gudermes,pe 23 ianuarie, a lui Aziz Alviev, Beslan Zakaraev şi Shamkhan Magomadov. Cei trei au mărturisit despre complotul pus la cale in vederea asasinarii lui Kadirov, în cursul căreia urmau sa fie folosite „lansatoare de grenade, arme de foc automate şi dispozitive explozive”.



Organizatorul complotului este mentionat un alt cecen, Isa Yamadayev – din clanul cu acelaşi nume, aflat de mult timp în conflict cu Kadîrov. Împotriva lui Yamadayev şi a celor 3 arestati au fost aduse oficial acuzatii de ”atentat la viata unui om de stat”, precizeaza „Novaia Gazeta”.



Unul dintre reţinuţi, Aziz Alviev, anterior a fost martor în cazul atentatului asupra lui Yamadayev însuşi. Sub suspiciunea de organizarea acestei tentative de asasinat a fost dat in urmarire federala fostul consilier al lui Kadirov, Shaa Turlayev.



Publicatia afirma ca atentatul asupra lui Kadîrov era planificat sa aiba loc in localitate a Benoy, în primăvara anului 2016.



Potrivit „Novaia Gazeta”, Isa Yamadayev a părăsit Rusia în primăvara anului trecut si presupune ca se afla to acolo unde se ascunde şi martorul principal în asasinarea lui Nemţov – Ruslan Gheremeev. În ciuda faptului că între Dubai şi Rusia exista un acord privind extrădarea, Dubaiul nu extrădează pe nimeni, explica ziarul.



Despre tentativa de asasinat asupra lui Kadirov s-a scris pentru prima dată în octombrie în 2016. Atunci s-a aflat că conspiratorii au plantat un dispozitiv exploziv la reşedinţa lui Kadirov din satul Benoy.



La acea data, serviciul de presă al lui Kadîrov a dezmintit infomratiile.



Conflictul dintre Kadîrov şi clanul Yamadayev este unul mai vechi şi a escaladat după uciderea lui Ruslan şi Sulim Yamadayev. Primul a fost asasinat în 2008, la Moscova, al doilea – în 2009, în Dubai. Desi, în 2010, Ramzan Kadîrov a anunţat că s-a împăcat cu Isa Yamadayev, razboiul dintre cele doua clanuri se pare ca nu a incetat.