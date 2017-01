Primarul Londrei îi cere lui May să anuleze invitaţia adresată lui Trump

Primarul Londrei, Sadiq Khan, primul edil musulman al capitalei britanice, a lansat un apel către premierul Theresa May, într-un articol pe care îl semnează în Daily Express, să anuleze invitaţia pentru o vizită de stat adresată preşedintelui american Donald Trump, până la ridicarea restricţiilor de călătorie vizând cetăţenii din şapte ţări cu populaţie majoritar musulmană.



„Premierul (britanic – n.r.) trebuie să îi spună clar preşedintelui Trump că acţiunile sale sunt inacceptabile pentru o democraţie liberală, deschisă. Şi nu ar trebui să fim percepuţi ca susţinându-le”, a subliniat Khan, explicând de ce, din punctul său de vedere, ar trebui anulată invitaţia.



„De aceea, acum trebuie să anulăm invitaţia pentru o vizită de stat pentru preşedintele Trump - până la ridicarea restricţiilor. Nu cred că locuitorii Londrei vor susţine desfăşurarea covorului roşu până când se va întâmpla acest lucru”, a adăugat el, atrăgând atenţia că este de datoria prietenilor să se „avertizeze reciproc atunci când fac o greşeală”.



„Iar noi, în Marea Britanie, avem o obligaţie şi o responsabilitate de a-i spune clar preşedintelui Trump că această interdicţie este o greşeală - şi să îi cerem să o îndrepte”, a conchis el.



Khan a subliniat în articolul din cotidianul britanic că, deşi în campania electorală şi-a exprimat clar preferinţa pentru Hillary Clinton şi s-a declarat îngrijorat în legătură cu ideile vehiculate de Trump, el s-a abţinut să îl critice pe omul de afaceri după ce a câştigat alegerile, în speranţa că va conduce cu mai mare moderaţie.



„Însă, în urma interdicţiei ruşinoase şi crude vizând imigranţii şi refugiaţii din unele ţări - care va afecta milioane de oameni din lume - nu am de ales şi trebuie să vorbesc. Fiecare ţară are dreptul să îşi fixeze propriile politici privind imigraţia, însă această interdicţie este atât discriminatorie, cât şi contraproductivă”, a atras el atenţia.



Primarul a avertizat că Statele Unite îşi încalcă astfel obligaţia de a primi refugiaţi care fug din calea violenţelor şi persecuţiei, în condiţiile în care această criză poate fi rezolvată numai dacă „toate naţiunile din lume îşi joacă rolul şi lucrează împreună”.



Mai mult, decizia lui Trump ar putea fi folosită de jihadişti pentru a recruta noi combatanţi, pe care vor încerca să îi convingă că Islamul şi Occidentul sunt incompatibile şi că Vestul este duşmanul. Acest lucru va face atât Statele Unite, cât şi Marea Britanie mai puţin sigure.



„Treaba noastră este să demonstrăm cât de mult greşesc (islamiştii - n.r.) - să dovedim că musulmanii pot reuşi, pot înflori şi îşi pot practica liber şi în pace religia în Occident”, a insistat el.



„Natura autodistructivă a interdicţiei este demonstrată examinând cu cât mai sărace - din toate punctele de vedere - ar fi Statele Unite, dacă ar fi fost în vigoare cu ani în urmă. Pentru a oferi numai două exemple cunoscute: Steve Jobs, fondatorul Apple care a murit în 2011, a fost fiul unui imigrant care a ajuns în Statele Unite din Siria în anii ’50. Fondatorul eBay, Pierre Omidyar, este copilul unor părinţi iranieni”, a explicat Khan.



Primarul Londrei s-a declarat mulţumit că Theresa May s-a alăturat, în cele din urmă criticilor din toată lumea şi a dat asigurări că el va colabora strâns cu Guvernul pentru a se asigura că niciun londonez nu va fi afectat.



El a sugerat, însă, că prin vizita făcută la Washington şi prin atitudinea faţă de Trump, premierul „ar putea fi acuzat - nu pe nedrept - că nu face suficient pentru a atrage atenţia asupra atitudinii periculoase şi divizante a noului regim de la Washington”.