Ford renunţă la investiţia de 1,6 miliarde de dolari în Mexic

Ford Motor va anula planificata investiţie de 1,6 miliarde de dolari într-o fabrică din Mexic şi va investi 700 de milioane de dolari în uzina sa din Michigan, SUA, unde vor fi angajate încă 700 de persoane. Anunţul a fost făcut de directorul general al Ford, Mark Fields, la fabrica Flat Rock din Michigan, unde va fi extinsă producţia de vehicule electrice, hibride şi autonome. De asemenea, Fields a informat că Ford va construi o fabrică pentru baterii electrice la Flat Rock până în 2020.



Aici sunt produse maşinile sport Mustang şi sedanurile Lincoln Continental. Fabrica are peste 3.700 de angajaţi. Ford a oprit activitatea uzinei timp de o săptămână în octombrie, în urma scăderii cu 13% a vânzărilor modelului Mustang, în primele 11 luni din 2016.



Până în februarie 2016, Ford a produs şi modelele din gama Fusion la Michigan. După un declin semnificativ al vânzărilor, compania a decis producerea acestor vehicule la uzina din Hermosillo, Mexic. Livrările Fusion au scăzut cu peste 10% în perioada ianuarie-noiembrie 2016.



Producătorii auto americani nu reuşesc de câteva decenii să obţină profit din vânzarea automobilelor de dimensiuni mici. Mutarea liniei de asamblare în Mexic ar fi redus costurile Ford, deşi unele modele sunt complexe.



Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat în noiembrie că Ford Motor va păstra fabrica în care produce modelul Lincoln în Statele Unite, în loc să o mute în Mexic.



„Tocmai am primit un telefon de la prietenul meu, Bill Ford, preşedintele companiei Ford, care m-a anunţat că va păstra fabrica Lincoln în Kentucky şi nu în Mexic", a scris Trump, într-o postare pe Twitter.



Ford produce SUV-ul Lincoln MKC la fabrica sa de asamblare Louisville din Kentucky, alături de SUV-ul Ford Escape. Uzina are 4.700 de angajaţi.



Compania nu a luat niciodată în considerare mutarea producţiei modelului MKC în Mexic, unde produce sedanul Lincoln MKZ la uzina sa din Hermosillo. În Mexic, salariile sunt cu 80% mai scăzute decât în SUA.



Anul trecut, Ford a vândut aproximativ 20.000 de SUV-uri MKC în SUA, comparativ cu 258.000 de SUV-uri Escape.



Ford Motor are aproximativ 197.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume.