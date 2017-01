Ordinul executiv anti-imigraţie semnat de Trump, blocat parţial de un judecător; Mai multe proteste au avut loc în faţa aeroporturilor internaţionale

FOTO

Un judecător federal din Statele Unite ale Americii a blocat parţial implementarea ordinului executiv dat de Donald Trump care restricţionează imigraţia, scrie BBC.Decizia a fost dată duminică dimineaţă după ce mai mulţi avocaţi ai persoanelor afectate şi asociaţii ale drepturilor omului au atacat legea în instanţă.Cu toate acestea, decizia are caracter temporar şi rămâne în vigoare până la examinarea mai atentă a cazurilor. În plus, aceasta interzice doar deportarea celor afectaţi de ordinul executiv, însă nu permite specific intrarea acestora pe teritoriul american, astfel că, multe din aceste persoane riscă să rămână blocate în aeroporturi.Uniunea pentru Libertatea Civilă din SUA a estimat că între 100 şi 200 de persoane care deţin cetăţenia uneia din cele şapte state au rămas blocate în aeroporturi după ordinul preşedintelui Donald Trump de sâmbătă.La scurt timp după semnarea ordinului, mii de oameni au protestat în faţa aeroporturilor din oraşe precum New York, Dulles, Los Angeles, San Francisco, Denver şi Philadelphia, unde au scandat „Lăsăţi-i să intre!”.Alte persoane s-au strâns în faţa judecătoriei din Brooklyn care, într-un final, a decis amânarea parţială a aplicării ordinului. Toţi cei prezenţi au izbucnit în urale după anunţarea deciziei.Protestatarii au cerut, printre altele, anularea ordinului executiv şi şi-au proclamat, totodată, solidaritatea cu refugiaţii afectaţi de ordinul semnat de Trump.Preşedintele Donald Trump a interzis intrarea refugiaţilor sirieni în Statele Unite pe termen nelimitat, ca parte a unor noi măsuri de a "menţine teroriştii islamici radicali în afara SUA". El a semnat un ordin executiv amplu, care prevede şi suspendarea, timp de patru luni, pentru toate programele de imigrare.De asemenea, prin acest ordin, cetăţenii din alte şase state, în principal musulmane, primesc interdicţie de a intra pe teritoriul american timp de trei luni.Preşedintele american a explicat că oprirea temporară a programului de refugiaţi este necesară pentru ca agenţiile guvernamentale să aibă timp să dezvolte un sistem de control mai strict."Iniţiez noi măsuri de control pentru a menţine în afara Statelor Unite teroriştii islamişti radicali. Nu îi vrem aici", a mai declarat liderul de la Casa Albă.