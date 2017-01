Mesajul lui Mark Zuckerberg pentru Donald Trump: Statele Unite reprezintă o naţiune de imigranţi şi ar trebui să fim mândri de asta

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: theinformation.com 29.01.2017 12:37

La scurt timp după decizia controversată a lui Donald Trump de a pune restricţii imigranţilor, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a scris un mesaj prin care amintea de importanţa acestora în istoria Statelor Unite ale Americii şi asigura că va ajuta la menţinerea unor programe care să îi prozejeze.



”Bunicii mei au venit din Germania, Austria şi Polonia. La rândul lor, părinţii Priscillei au fost refugiaţi din China şi Vietnam. Statele Unite reprezintă o naţiune de imigranţi şi ar trebui să fim mândri de acest lucru”, şi-a început fondatorul Facebook mesajul.



”Trebuie să menţinem această ţară în siguranţă, însă trebuie să facem acest lucru concentrându-ne asupra celor care cu adevărat reprezintă o ameninţare”, a continuat Zuckerberg, amintind că milioane de persoane care nu au documente şi care nu sunt o ameninţare vor trăi cu frica de a fi deportaţi.



Cu privire la refugiaţi, el este de părere că ”ar trebui să ţinem uşile deschise refugiaţilor şi celor care au nevoie de ajutor. Aceştia suntem noi. Dacă am fi refuzat refugiaţi cu câteva decenii în urmă, familia Priscillei nu ar fi fost aici acum”.



Cu toate acestea, el a scris că se bucură de faptul că Donald Trump a afirmat că ”va găsi o soluţie” pentru Dreamers (visători, cei care au fost aduşi în ţară de părinţi la o vârstă fragedă).



”În acest moment, 750.000 de Visători beneficiază de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), un program care le permite refugiaţilor să trăiască şi să muncească legal în Statele Unite. Sper ca preşedintele Trump împreună cu echipa sa să păstreze aceste protecţii. De asemenea, în săptămânile care vor urma, voi lucra cu echipa noastră la FWD.us ( o grupare care face lobby pentru reforma cu privire la imigranţi) pentru a încerca să ajutăm”, a mai scris Zuckerberg.



În plus, Mark Zuckerberg a afirmat că l-a bucurat declaraţia preşedintelui Trump potrivit căreia ”ţara trebuie să continuie să beneficieze de pe urma oamenilor cu un mare talent care intră în SUA”.



”Aceste probleme au devenit personale pentru mine. În urmă cu câţiva ani, am avut ocazia să predau la o şcoală unde unii dintre cei mai buni elevi ai mei nu aveau documente legale. Ei erau viitorul nostru. Suntem o naţiune de imigranţi şi toţi avem de câştigat atunci când cei mai buni şi mai sclipitori din lume pot trăi, munci şi contribui aici. Sper să găsim curajul şi compasiunea să aducem toţi oamenii împreună şi să facem o lume mai bună”, şi-a încheiat Mark Zuckerberg mesajul.