Închiderea graniţelor SUA pentru 7 state musulmane se aplică şi persoanelor cu dublă cetăţenie; Zeci de mii de britanici ar putea fi prinşi în haosul de la frontieră

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: telegraph.co.uk 29.01.2017 15:32

Departamentul de Stat al SUA a declarat că persoanele cu dublă cetăţenie cu Siria, Irak, Iran, Sudan, Libia, Somalia şi Yemen vor fi oprite la graniţa dintre SUA pentru următoarele 90 de zile, scrie The Telegraph.



Astfel, cetăţenii britanici care călătoresc în America şi care au paşaport cu dublă cetăţenie - cu ţările supuse interdicţiei - nu pot intra în SUA. Cu toate acestea, noaptea trecută, un judecător american a emis o oprire temporară privind deportarea persoanelor care au sosit deja în SUA cu vize valabile şi au fost refuzaţi la controlul de frontieră. Mii de oameni au participat la proteste în aeroporturile din SUA.



Situaţia în care au fost puşi britanicii a declanşat rumoare în rândul parlamentarilor din Marea Britanie, comentează The Telegraph. Politicienii au spus că zeci de mii de britanici ar putea fi prinşi în haosul de frontieră ca urmare a noilor reguli de imigrare impuse deTrump şi a lovit în cei care au vacanţe sau călătorii de afaceri peste ocean.



Potrivit publicaţiei, nu a fost clar dacă, vineri seara, Theresa May a fost conştientă de faptul că regulile de schimbare ar afecta britanicii, având în vedere că primul ministru britanic se afla la Casa Albă, în vizită oficială.



Departamentul de Stat al SUA a declarat: "Călătorii care au naţionalitate sau cetăţenie dublă a uneia dintre aceste ţări nu vor fi primi acces timp de 90 de zile pentru a intra în Statele Unite sau să li se elibereze vize de imigrant sau non-imigrant".



"Acei cetăţeni cu dublă cetăţenie sau care deţin vize de imigrare sau non-imigrant nu li se va permite să intre în Statele Unite ale Americii în această perioadă. Interviuri de viză generală nu vor fi programate pentru rezidenţii acestor ţări, în această perioadă".



Premierul britanic, Theresa May, a refuzat de două ori să condamne în mod public interdicţia domnului Trump privind refugiaţii din aceste şapte ţări.



"Statele Unite ale Americii sunt responsabile pentru politica Statelor Unite cu privire la refugiaţi", a spus ea după ce i s-a cerut pentru a doua oară în conferinţa de presă din Turcia să condamne înăsprirea de la frontierele SUA.