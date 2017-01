Un proces bizar duce la dispariţia a 11.000 de galaxii

Un nou studiu publicat pe 17 ianuarie 2017 a avut ca miză aflarea motivului pentru care gazul lor - cel care duce la formarea de noi stele - dispare.



Cercetătorii au venit cu o ipoteză conform căreia gazul a 11.000 de galaxii relativ apropiate de a noastră dispare în urma unui proces numit ram-pressure stripping, care apare atunci când gazul se mişcă cu o viteză mai mare decât câmpul gravitaţional. Conform cercetătorilor, acest lucru se întâmplă din cauza materiei întunecate care înconjoară galaxiile. Acestea, trecând prin aureolele de materie întunecată, forţează gazul şi praful stelar din galaxii să iasă: materia întunecată este un fel de sită pentru gazul galaxiilor. Procesul este foarte rapid, se estimează că în câteva zeci de milioane de ani tot gazul va fi înlăturat.



Studiul a fost publicat în jurnalul monthly Notices of the Royal Astronomical Society de către cercetători de la International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) din Australia.



Toby Brown, PhD la ICRAR şi la Swinburne University of Technology, care a condus studiul, a menţionat că „[gazele] dictează viaţa galaxiilor pentru că stelele existente se vor răci şi vor îmbătrâni. Dacă înlături combustibilul formării de noi stele atunci ai omorât galaxia şi o transformi într-un obiect mort”.



Un proces asemănător cu ram-pressure stripping este strangularea, dar acesta este mai lent şi are o altă cauză: se produce atunci când formarea stelelor consumă mai mult gaz decât este produs.