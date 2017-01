Încă o decizie controversată luată de Trump; Ce vrea să facă cu televiziuniile de stat

Un raport de la Washington a dezvăluit faptul că administraţia Donald Trump are de gând să facă modificări în bugetul federal şi să taie finanţarea programelor culturale, scrie The Washington Post.Societatea de radiodifuziune ar urma să fie privatizată se arată în raport, în timp ce alte două societăţi "National Endowment for the Arts (NEA)" şi "National Endowment for the Humanities (NEH)" ar fi eliminate. Societatea de radiodifuziune (The Corporation for Public Broadcasting) se ocupă de sprijinirea şi finanţarea a 1400 de staţii radio şi TV.În total, administraţia vrea să taie 10,5 trilioane de dolari în următorul deceniu. În 2016, Corporation for Public Broadcasting a primit 445 de milioane de dolari, NEA şi NEH au primit 148 de milioane fiecare. Aşadar doar prin tăierea acestor cheltuieli guvernul nu o să ajungă să economisească acea sumă uriaşă, scrie Business Magazin Un reporter al New York a semnalat faptul că guvernul ar trebui să taie cheltuielile "discreţionare", cheltuieli pe vacanţe, obiecte de lux etc, care în momentul de faţă sunt 1 trilion pe an.