Curtea Supremă: Guvernul britanic TREBUIE să ceară votul Parlamentului pentru declanşarea procedurii Brexit

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: AFP 24.01.2017 13:41

Guvernul britanic trebuie să solicite votul Parlamentului pentru declanşarea procedurii de scoatere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, a decis Curtea Supremă de Justiţie.



Guvernul Theresa May spera că va putea activa Articolul 50 al Tratatului UE, care prevede părăsirea comunităţii europene, fără votului Parlamentului britanic.



Însă Curtea Supremă de Justiţie a confirmat marţi decizia luată acum câteva luni de Înalta Curte de Justiţie - Parlamentul britanic trebuie să aprobe procedura de ieşire din UE, dat fiind că referendumul care a decis Brexit nu a avut caracter juridic obligatoriu. Decizia instanţei supreme, anunţată marţi şi care este definitivă, a fost susţinută de opt judecători, în timp ce trei au votat împotrivă, transmite BBC.



Drept consecinţă, premierul Theresa May va putea declanşa procedura de scoatere a Marii Britanii din UE doar cu aprobarea Camerei Comunelor şi a Camerei Lorzilor.



Cel mai probabil, Theresa May va încerca acum să găsească un artificiu executiv prin care să evite votul Parlamentului, deşi şansele de succes sunt reduse.



"Cu o majoritate de opt la trei, Curtea Supremă de Justiţie decide că Guvernul nu poate activa Articolul 50 al Tratatului UE fără aprobarea Parlamentului", a transmis lordul Neuberger de Abbotsbury, preşedintele instanţei supreme.



"Secţiunea a II-a a Tratatului apartenenţei la comunitatea europeană, din 1972, prevede că toate reglementările UE devin parte a legislaţiei britanice. Prin urmare, legislaţia UE este sursă independentă a legislaţiei britanice, dacă Parlamentul britanic nu decide altfel. Astfel, când Marea Britanie se va retrage din UE, o sursă a legislaţiei britanice va dispărea. Drept consecinţă, unele drepturi de care se bucură cetăţenii britanici se vor schimba. Prin urmare, Guvernul nu poate activa Articoul 50 fără aprobarea Parlamentului", a motivat preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.



Gina Miller, managerul de investiţii care a sesizat Curtea Supremă în acest caz, a salutat decizia, afirmând: "Brexit a fost subiectul care a declanşat cel mai mare clivaj social; victoria mea nu este de natură politică, ci se referă la procedura ieşirii din UE".



Principalul consilier juridic al Guvernului, Jeremy Wright, a exprimat "dezamăgire", subliniind că Theresa May intenţionează să se conformeze deciziei.



Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stânga, de opoziţie), a declarat: "Vom respecta rezultatul referendumului şi voinţa poporului britanic; nu vom perturba procesul de activare a Articolului 50, dar probabil vom încerca modificarea unor aspecte".