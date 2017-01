Imediat după învestire, Trump a concediat toţi ambasadorii numiţi de Obama

Prima decizie majoră luată de noul preşedinte al SUA, Donald Trump, imediat după învestire a fost concedierea tuturor ambasadorilor numiţi în funcţie de Barack Obama.Potrivit publicaţiei The Independent, Trump a cerut ca ambasadorii să-şi părăsească posturile până la miezul nopţii, fără excepţii, asta chiar dacă nu are nominalizările pentru succesorii lor.„Este o practică obişnuită ca ambasadorii numiţi politic să plece odată cu preşedintele care i-a numit”, scrie The Independent.Deocamdată nu este clar dacă va fi rechemat şi ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit.