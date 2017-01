Se întâmplă în Cecenia: O „teroristă” de doar 18 ani – răpită din spital şi ucisă

Unul dintre cei trei detinuti suspectati de atacul asurpa poliţiei din Groznâi, din decembrie anul trecut, a fost ucis de necunoscuti. Centru pentru drepturile omului „Memorial”, sustine ca suspecta în vârstă de 18 de ani, Madina Şakbieva, a fost rapita din spital şi ucisa.



O sursă de încredere a anunţat activiştii pentru drepturile omului că două rude şi doi veri ai Şakbievei, angajaţi ai serviciilor de forta locale, au decis că ruda lor trebuie să moară din cauza implicării sale în atacul asupra poliţiei de pe 17 decembrie, de la Groznîi.



Interlocutorul „Memorial” susţine că, in a treia saptamana a lunii decembrie, fata a fost rapita din spital, iar mai târziu ucisa în circumstanţe necunoscute. Apoi, în linişte, fără ritual funerar, a fost îngropata în cimitirul din satul natal Şalaji, raionul Urus-Martan din Cecenia.



Pe 29 decembrie, portalul de stiri „Kavkazski Uzel” (Nodul caucazian), citand o sursă informată din Ministerul Sănătăţii al Ceceniei, a scris că de fapt toti cei trei suspecţi de atacul asupra poliţiei din Groznîi au fost ucişi. Zvonurile despre execuţiile extrajudiciare din Cecenia circula de pe 26 decembrie, dar confirmarea acestor informaţii din alte surse nu a venit.



În timpul operatiunii politiei de dupa atac, Aşab Iusupov şi Ismail Bergoev, ambii in varsta de 29 de ani, şi Madina Şakbieva, prietena lui Islam Altemirov, ucis in atac, au fost reţinuţi de fortele de securitate. Pe 22 decembrie, cei trei înca se aflau la spital, tinerii aveau plagi impuscate, iar fetei medicii au fost nevoiti sa-i amputeze piciorul.



Potrivit sursei citate, la data de 25 decembrie, în spital a avut loc o pana de curent. Cativa barbati inarmati l-au târât afară pe unul dintre suspecti şi l-au ucis in curtea spitalului. Ceilalţi doi au fost dusi in alta parte si au avut aceeasi soarta.



Pe 31 decembrie, şeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a negat informaţiile despre uciderea celor trei tineri.



Amintim, pe 17 decembrie, în diferite zone ale Groznîi au fost atacate fortele de ordine. În timpul atacului au fost ucisi patru ofiţeri de politie şi unul rănit. În oraş a fost introdusa stare de urgenta, iar în timpul oepratiunii antitero care a urmat fortele speciale au ucis şapte atacatori.



Oficialii de securitate au declarat că toti cei împuşcati fac parte din celula locală a ISIS, dar localnicii pun la îndoială acest lucru. Ei spun că atacatorii nu aveau arme (le-au luat de la ofiţerii de poliţie ucişi) sau plan, actiunile lor nu au fost coordonate şi cer o investigatie reala a cauzelor atacului.