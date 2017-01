Investitorii vor să transforme zona Cernobâl într-un parc fotovoltaic

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: EPA 15.01.2017 15:55

Câţiva zeci de investitorii străini, printre care şi chinezi şi germani, vor să transforme zona din jurul centralei nucleare de la Cernobâl într-un mare parc fotovoltaic, informează Bloomberg.



Ministrul ucrainean al Mediului, Ostap Semerak a declarat că 13 investitori internaţionali se numără printre cele 39 de firme care vor să obţină autorizaţiile necesare din partea autorităţilor de la Kiev pentru a putea instala panouri fotovoltaice cu o capacitate de aproximativ de 2 Gigawaţi în interiorul zonei de excluziune din jurul fostei centrale nucleare de la Cernobâl. O capacitate de 2 Gigawaţi este echivalentă cu două reactoare nucleare, însă spre deosebire de panourile solare energia atomică funcţionează atât ziua cât şi noaptea.



"Am primit cereri de la companii care sunt interesate să închirieze teren pentru construcţia de centrale solare. Nu suntem interesaţi să facem profit de pe urma utilizării terenului dar vrem să profităm de pe urma investiţiei", a declarat Ostap Semerak. Acesta a precizat că firmele care au depus cereri pentru a instala panouri fotovoltaice în interiorul zonei de excluziune din jurul fostei centrale nucleare de la Cernobâl sunt din China, Germania, Irlanda, Danemarca, Austria, Bulgaria, Belarus şi Ucraina.



La trei decenii după ce catastrofa de la Cernobâl a dus la mutarea a peste 300.000 de persoane, autorităţile de la Kiev încearcă să găsească o utilizare pentru o suprafaţă de teren, de două ori mai mare decât oraşul Los Angeles, care înconjoară fosta centrală nucleară. Radiaţiile de la Cernobâl vor persista în sol timp de câteva secole dar aceasta nu împiedică folosirea zonei pentru agricultură sau păduri.



Potrivit ministrului ucrainean al Mediului, companiile au cerut suprafeţe de teren cuprinse între 20 şi 1.000 de hectare pentru proiecte în domeniul energie solare. Pentru a atrage investiţii străine, Ucraina a redus chiria pentru terenurile aflate în proprietatea statului cu 85%, a adăugat Semerak.



Conform planurilor autorităţilor ucrainene, liniile care transportau energia electrică produsă la fosta centrală nucleară de la Cernobâl vor fi redirecţionate pentru a fi utilizate pentru transportul energiei solare. Ostap Semerak a precizat că în prezent guvernul analizează modul în care actuala reţea poate face faţă provocărilor puse de caracterul intermitent al energiilor regenerabile.



Radiaţiile persistente de la Cernobâl sunt o sursă de îngrijorare pentru Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care analizează dacă va finanţa sau nu proiecte solare în zonă. Purtătorul de cuvânt al BERD, Anton Usov a precizat că acordarea de credite va depinde de efectuarea procedurilor de due diligence în domeniul mediului şi de asemenea proiectele vor trebui să fie sigure cu privire la instalare şi funcţionare pentru a primi finanţare.



"Pentru orice proiect mai mare de 10 megawaţi ai nevoie de cineva care să fie prezent zilnic pe teren. Cu cât mai mare este proiectul, cu atât cresc şansele să apară zilnic mici probleme care trebuie rezolvate", a declarat Pietro Radoia, analist la Bloomberg New Energy Finance.



Cu toate acestea, pentru Ucraina, una din cele mai sărace ţări din Europa, acest proiect are o importanţă mai mare decât cea referitoare la utilizarea unui teren nefolosit. Guvernul de la Kiev vrea să impulsioneze economia cu noi investiţii şi să devină independent energetic de Rusia.