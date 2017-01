Celebrul circ Barnum se închide, după 146 ani de activitate

Sursa: jurnal.md Foto: AP 15.01.2017 17:12

Celebrul circ Barnum, deschis în Statele Unite în 1871, şi-a anunţat închiderea în luna mai, după 146 de ani de spectacole, informează AFP, menţionând că decizia a fost salutată de către activiştii pentru drepturile animalelor.



Reprezentanţii circului, a cărui denumire oficială este Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus, au precizat într-un comunicat că Barnum nu mai poate supravieţui din punct de vedere financiar, în urma creşterii costurilor şi a scăderii vânzărilor de bilete, în special după ce activiştii pentru drepturile animalelor au forţat circul să scoată elefanţii din spectacolele sale, scrie Agerpres.



De cealaltă parte, cunoscuta organizaţie pentru drepturile animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a salutat închiderea circului, precizând că aceasta reprezintă un exemplu pentru "marile circuri care fac în continuare animalele să sufere", dar şi "un semn că timpurile se schimbă".



Turneul din 2017 va avea 30 de spectacole în SUA până în luna mai, ultimele reprezentaţii urmând să aibă loc pe 7 mai la Rhode Island şi pe 21 mai la Uniondale, în apropiere de New York.