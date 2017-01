Austria: Partidul Libertăţii cere interzicerea „islamului fascist” şi a simbolurilor musulmane

Liderul Partidului Libertăţii din Austria (FPO), Heinz Christian Strache, s-a pronunţat sâmbătă pentru adoptarea unei legi care să interzică 'islamul fascist' şi simbolurile musulmane, pe modelul legii existente cu privire la interzicerea simbolurilor naziste, transmite Reuters.



Austria are nevoie de „o lege care interzice islamul fascist'', a declarat Strache (foto) în faţa a mii de susţinători ai partidului său, reuniţi la Salzburg.



„Haideţi să punem capăt acestei politici de islamizare... în caz contrar, noi, austriecii, noi, europenii, vom ajunge la un final abrupt'', a spus el, cu o referire evidentă la politica urmată de coaliţia guvernamentală.



În urmă cu trei zile, Partidul Popular din Austria (OVP) a cerut înjumătăţirea până la 17.000 a numărului de solicitări de azil acceptate până la finalul acestui an.



Heinz Christian Strache a răspuns că Austria are „nevoie de imigraţie zero şi minus''.



Orice lege împotriva elementelor extreme ale islamului ar trebui să fie similară cu legea introdusă de Austria după Al Doilea Război Mondial prin care s-au interzis partidul şi simbolurile naziste, a precizat un purtător de cuvânt al FPO.



Mesajul antimusulman al Partidului Libertăţii a fost bine primit de o largă minoritate a electoratului austriac. Candidatul său la alegerile prezidenţiale, Norbert Hofer, a fost înfrânt în scrutin, dar el a reuşit totuşi să obţină 47% din voturi.



Începând din vara lui 2015, Austria, ce are o populaţie de 8,7 milioane de locuitori, a primit peste 130.000 de cereri de azil de la persoane care au fugit de conflictele şi sărăcia din ţări ca Afganistan, Siria şi Irak. Pe teritoriul austriac trăiesc în prezent circa 600.000 de musulmani, dintre care unii au sosit după izbucnirea crizei migraţioniste.