UNICEF: În războiul din Yemen 1.400 de copii au fost ucişi, iar 2.000 de şcoli nu mai pot fi frecventate

Aproape 1.400 de copii yemeniţi au fost ucişi şi circa 2.000 de şcoli nu mai pot fi frecventate după escaladarea războiului în Yemen, în martie 2015, a anunţat miercuri, la Sanaa, Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), informează AFP.



„De la escaladarea conflictului, ONU a putut verifica faptul că aproape 1.400 de copii au fost ucişi şi peste 2.140 au fost răniţi", a declarat pentru presă reprezentanta UNICEF în Yemen, Meritxell Relano.



„Aproape 2.000 de şcoli din Yemen nu mai pot servi (în acest scop), pentru că au fost distruse, avariate, servesc la găzduirea de familii de refugiaţi sau sunt folosite în scopuri militare", a adăugat ea.



Meritxell Relano a invocat în acest sens moartea confirmată marţi a unui copil lângă o şcoală în nordul oraşului Sanaa, în timpul unui raid aerian în care au fost răniţi alţi patru copii.



Un responsabil militar şi o sursă medicală yemenite au oferit un alt bilanţ al acestui raid, atribuit coaliţiei sub comandament saudit, estimând numărul de morţi la cinci, printre care doi copii, şi cel al răniţilor la 13.



Atacul a vizat o piaţă lângă şcoala al-Falah din sectorul Nihm, în nod-estul capitalei, zonă aflată sub controlul rebelilor şiiţi houthi.



„Şcolile trebuie să fie zone ale păcii, sanctuare unde copiii pot să înveţe, să crească, să se joace şi să se simtă în siguranţă", a continuat reprezentanta UNICEF.



Ea a reiterat apelul Fondului ONU către toate părţile aflate în conflict şi către cele care au influenţă asupra protagoniştilor să „protejeze copiii şi să înceteze atacurile împotriva infrastructurilor civile".



Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), conflictul din Yemen a făcut până acum, în decurs de 20 de luni, mai mult de 7.350 de morţi şi 39.000 de răniţi, cifre care îi includ pe civili şi pe combatanţi. În acest război, rebelii houthi susţinuţi de Iran se confruntă cu forţele proguvernamentale susţinute de coaliţia sub comandament saudit.