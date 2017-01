FOTO: Cele mai frumoase spectacole de artificii de Anul Nou

Peste tot în lume, focurile de artificii de la miezul nopţii - care mai de care mai impresionante - au fost semnul că 2016 a fost lăsat în urmă. Primii care au salutat noul an au fost locuitorii din Kiribati, ieri la ora 12.00, iar ultimii care au sărbătorit revelionul au fost locuitorii unor insule americane din Pacific, azi la ora 14.00.



Sute de mii de oameni au fost în Times Square din New York pentru a petrecere Revelionul. Ca în fiecare an din 1907 încoace, cu două excepţii, trecerea în noul an în metropola americană a fost marcată de căderea celebrei bile. De asemenea, nu au lipsit focurile de artificii şi ploaia de confetti.

La Rio de Janeiro, intrarea în 2017 a fost sărbătorită pe celebra plajă Copacabana. Sute de mii de oameni au urmărit la miezul nopţii grandiosul foc de artificii. Toată lumea a fost îmbrăcată în alb, aşa cum cere tradiţia metropolei braziliene.La Londra, 12.000 de artificii au luminat cerul timp de un sfert de oră. Spectacolul pirotehnic de pe malul Tamisei a fost dedicat vedetelor care au murit în 2016.La poarta Brandenburg, germanii şi turiştii au sărbătorit intrarea în Noul An pe un spaţiu ce se întinde pe doi kilometri. Pentru mulţi berlinezi, însă, sărbătoarea a fost umbrită de atentatul de la târgul de Crăciun, când 12 oameni au murit.Zeci de mii de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs Elysees din Paris. Punctul central al festivităţilor a fost Arcul de Triumf. Ca şi în Berlin, au fost luate măsuri excepţionale de securitate.De asemenea, şi egiptenii au intrat în noul an. În faţa piramidelor a fost organizat pentru al doilea an consecutiv un spectacol pirotehnic. Evenimentul a fost reluat anul trecut după o lungă perioadă în care a lipsit.Grandios ca întotdeauna, Revelionul din Dubai a ţinut mii de oameni cu privirile aţintite pe cer, minute în şir. Spectacolul pirotehnic a inclus mai mulţi zgârie-nori din oraş.Focul de artificii din Piaţa Roşie din Moscova a marcat, de asemenea, trecerea în 2017. Anul trecut, spectacolul a fost anulat, de teama unui atac terorist.Mii de oameni au întâmpinat anul 2017 în golful Victoria, din Hong Kong. Este unul dintre cele mai importante puncte de atracţie din oraş. La fel de populare sunt croazierele în noaptea dintre ani. Cei cu dare de mână preferă să privească focurile de artificii de pe vase de agrement aflate în larg.Şi în Coreea de Nord, Revelionul a fost sărbătorit cu mult fast. Spectacolul pirotehnic a durat un sfert de oră.La Sydney, şapte tone de artificii au luminat cerul timp de aproape 15 minute. Spectacolul de anul acesta a fost un omagiu pentru Prince şi David Bowie, doi dintre artiştii care au încetat din viaţă în 2016.