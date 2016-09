Zeci de mii de oameni sunt concediaţi din băncile chineze

Cele mai mari patru bănci din China au raportat că personalul a scăzut cel mai mult din ultimii şase ani în prima jumătate a lui 2016, punând în evidenţă posibilitatea ca angajările să îşi fi atins maximul în cel mai maer furnizor de job-uri în sectorul bancar, scrie Bloomberg.



Un declin de 1,5% faţă de sfârşitul anului trecut a afectat peste 1,62 de milioane de muncitori de la Agricultural Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank Corp. şi Bank of China. Agricultural Bank, cel mai mare angajator din sistemul bancar, a spus că numărul salariaţilor a scăzut sub 500.000.



Deşi o scădere a joburilor în prima jumătate a anului nu este neobişnuită, declinul de 25.000 de job-uri este cel mai mare din ultimii şase ani, iar firme precum BOC International Holdings şi DBS Vickers Hong Kong spun că schimbările din sistemul bancar vor limita angajările.



„Băncile chineze au trecut prin mai mulţi ani de expansiune, însă forţa de muncă va continua să se mişcoreze în condiţiile în care vedem avansuri tehnologice şi reduceri de costuri”, a spus Polar Zhang, analist la BOC International.