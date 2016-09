Donald Tusk cere Marii Britanii să declanşeze Brexitul cât mai curând posibil

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a cerut joi Marii Britanii să declanşeze ieşirea din Uniunea Europeană „cât mai curând posibil”, relatează Reuters şi AFP.



Donald Tusk se află la Londra pentru prima sa întâlnire bilaterală cu premierul britanic Theresa May. Ea a declarat că Marea Britanie nu va activa Articolul 50, care declanşează procedurile de ieşire din UE, în acest an pentru a oferi timp guvernului să se pregătească.



„Sunt conştient că acest lucru nu este uşor, însă sper că sunteţi gata să demaraţi procesul de (ieşire din UE) cât mai curând posibil”, i-a spus el Theresei May la începutul întrevederii lor la Downing Street.



„Scopul nostru este de a stabili relaţii cât mai strânse între UE şi Marea Britanie. Mingea se află în terenul Marii Britanii”, a scris Tusk pe Twitter, estimând că este 'în interesul tuturor să se înceapă negocierile cât mai curând posibil'.



Potrivit unor surse din cadrul Uniunii Europene, Consiliul European doreşte ca Londra să invoce Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona până în mai 2017, pentru ca ţara să nu mai fie membră a UE în timpul alegerilor europene din mai 2019. Odată Articolul 50 activat, Marea Britanie va dispune de doi ani pentru a negocia termenii plecării sale din UE şi pentru a părăsi blocul.