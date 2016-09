Victor Ponta şi Tony Blair, legătură nu doar politică, ci şi pe bani

Informaţiile din noul dosar al lui Victor Ponta, în care este urmărit şi pus sub control judiciar, alături de Sebastian Ghiţă, invocă o întâlnire între Victor Ponta şi Tony Blair care ar fi fost sponsorizată de Ghiţă cu 220.000 euro.



Întâlnirea despre care se vorbeşte în dosarul DNA Ploieşti a avut loc la Johannesburg, în decembrie 2013, când au avut loc funeraliile lui Nelson Mandela.



Informaţii despre întâlnirea Ponta-Blair au fost publicate de fostul premier PSD pe contul său de Facebook, unde anunţa că fostul prim-ministru britanic i-a mediat o întâlnire şi cu preşedintele SUA, Barack Obama. De 15 minute!



Întâlnirea a avut loc pe 13 decembrie 2013, când la Johannesburg era omagiat Nelson Mandela, o ceremonie care a adunat şefi de stat şi de guverne din lumea întreagă, de la care Traian Băsescu, pe atunci preşedintele României, a lipsit.



Traian Băsescu declara, la acea vreme, că nu a mers la funeraliile lui Mandela pentru că nu a avut bani suficienţi în buget. Era o epocă în care cheltuielile Administraţiei prezidenţiale erau tăiate sever de Parlament şi de Guvern.



Tot în acea zi, 13 decembrie, la Bucureşti se desfăşura aşa-numita marţea neagră, o încercare a PSD de a aduce modificări importante la Codul penal.



Victor Ponta a declarat în mai multe rânduri că îl are pe Tony Blair, fostul lider laburist, model în politică. Până la momentul 2013, Blair l-a vizitat pe Ponta la Bucureşti de două ori. Există ştiri în presa vremii, care-l citează pe Ponta afirmând că modelul său în politică este fostul prim-ministru laburist, cum a fost la sediul guvernului mentorul vizitându-l pe discipol, cum au luat masa împreună în apropierea sediului PSD, partid care era condus la acea vreme de cel pus astăzi sub control judiciar de DNA.



Fostul premier al Marii Britanii a atras atenţia presei londoneze, care a scris despre consultanţa pe care fostul premier britanic le-o oferă clienţilor săi, despre care se crede că într-un singur an a ajuns la un portofoliu care i-a adus încasări de 15 milioane de lire sterline. Astfel, The Telegraph, a scris că Blair, care deţine firma de consultanţă Government Advisory Practice, s-a deplasat de cel puţin două ori la Bucureşti în 2013 pentru a se întâlni cu Ponta.



La rândul său, în luna octombrie a aceluiaşi an, Ponta a declarat că România se pregăteşte să intre în reţeaua lui Blair - Global Network of Delivery Leaders - care îşi propune să îşi ajute membrii să îmbunătăţească servicii precum educaţie, sănătate şi construcţii. Blair nu ratează nicio ocazie de a-şi face noi prieteni şi să îşi extindă deja dezvoltata reţea de contacte. Astfel că nu ar trebui să fie o surpriză că şi la o ceremonie de comemorare pentru Nelson Mandela i-a prezentat lui Barack Obama un posibil client, mai scrie publicaţia britanică.



Tony Blair a fost angajat de statul kazah pentru a reprezenta interesele Kaz Munay Gas, de Banca Mondială, iar casa sa de avocatură, una dintre cele mai bine plătite din Londra, a fost angajată şi de RMGC.



Sebastian Ghiţă, un apropiat al lui Victor Ponta, despre care procurorii DNA spun în noul dosar că i-a plătit lui Victor Ponta 220.000 de euro, apare ca sponsor al lui fostului premier român în mai multe investigaţii jurnalistice. Ghiţă nu este doar un prieten alături de care Ponta şi-a petrecut vacanţele în Dubai. Ghiţă a apărut şi ca sponsor al unor contracte de PR politic de care a beneficiat Victor Ponta în campania electorală din 2014, când a candidat la preşedinţie. Potrivit blogului Sorinei Matei, Ghiţă i-a plătit lui Ponta un contract în valoare de 300.000 dolari, cu una dintre cele mai mari firme de comunicare şi consultanţă politică, Podesta. ''Contractul confidenţial între Podesta Group şi Federal Media Partner,aşa cum se arată pe portalul Departamentului de Justiţie al SUA, a primit pentru consultanţa strategică şi serviciile furnizate în perioada 25 August- 24 Octombrie 2014, cu posibilitate de prelungire până pe 24 Noiembrie 2014, de la firma ploieşteană, Federal Media Partner, 300.000 de dolari americani'', a scris sursa citată.