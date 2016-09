Premierul britanic se va întâlni joi cu preşedintele Consiliului European pentru discuţii cu privire la ieşirea Marii Britanii din UE

Premierul britanic Theresa May se va întâlni joi cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, pentru discuţii cu privire la ieşirea Marii Britanii din UE, a declarat purtătoarea de cuvânt a premierului, notează Reuters online.



Aceasta va fi prima întâlnire bilaterală a celor doi oficiali de când Theresa May a preluat funcţia de premier al Marii Britanii, în luna iulie, după demisia lui David Cameron.



„Va fi o oportunitate de a discuta despre procesul de ieşire din Uniunea Europeană, despre cum vedem lunile următoare", a declarat purtătoarea de cuvânt.



Tusk şi May ar urma să mai discute şi despre alte chestiuni aflate pe agenda întâlnirii liderilor UE din octombrie, printre care problema migraţia, comerţ şi situaţia din Ucraina.



Theresa May a declarat că Marea Britanie va continua să-şi îndeplinească rolul în cadrul Uniunii Europene până la finalul procesului de separare de Blocul comunitar.