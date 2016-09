Parchetul din Paris a cerut ca Sarkozy să fie trimis în judecată

Parchetul din Paris a cerut ca Nicolas Sarkozy să fie trimis în faţa tribunalului corecţional pentru presupusa sa participare în afacerea „Bygmalion”, privind taxele de campanie din timpul alegerilor prezidenţiale din 2012, relatează Europe1.



Judecătorii urmează să decidă dacă vor da sau nu curs cererii.



Fostul şef de stat este inculpat în acest dosar pentru finanţarea ilegală a campaniei electorale, însă nu este acuzat şi că ar fi fost la curent cu un sistem de facturi false.



Cadre din fostul UMP, reprezentanţi ai campaniei prezidenţiale, membri din conducerea societăţii de comunicare Bygmalion şi din cea a filialei acesteia pentru evenimente Event and Cie, plus alte 13 persoane sunt inculpate în această anchetă şi pentru fals, abuz de încredere şi escrocare.

Potrivit anchetatorilor, facturile false emise de Event and Cie pentru convenţii UMP care nu au avut loc vreodată au permis să se impute partidului cheltuieli în valoare de aproximativ 18,5 milioane de euro care corespund în fapt unor prestaţii pentru mitinguri prezidenţiale.



Frauda ar fi permis prezentarea unui buget care respecta legislaţia, adică situat sub plafonul legal de 22,5 milioane de euro, în contextul în care acest buget a fost cu mult depăşit din cauza multiplicării mitingurilor.



Membri ai conducerii Bygmalion şi Event and Cie şi-au recunoscut participarea la un asemenea sistem, iar Jérôme Lavrilleux, fostul director adjunct de campanie şi fostul om de încredere al lui Jean-François Copé în cadrul UMP, a recunoscut că era la curent cu acesta.



Nicolas Sarkozy a catalogat această teză drept o "farsă", a contestat orice derapaj al cheltuielilor sale şi a lansat ipoteza suprafacturării din partea conducerii Bygmalion, pe la spatele echipei sale de campanie.



O expertiză financiară predată la mijlocul lui aprilie judecătorilor de instrucţie nu conchide, însă, că ar fi existat anomalii în privinţa preţurilor practicate de Bygmalion de-a lungul întregii campanii.



Teza unei fraude concepute numai între Bygmalion şi UMP fără cunoştinţa conducătorilor campaniei s-a soldat însă cu o extindere a anchetei la alte cheltuieli suspecte, care nu privesc această firmă de comunicare, de exemplu pentru transportul militanţilor.



Aceste alte cheltuieli suspecte se ridică la câteva milioane de euro.