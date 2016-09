John Kerry: Rămân de soluţionat chestiuni dificile în negocierile cu Rusia privind Siria

Secretarul american de Stat, John Kerry, a declarat duminică în oraşul chinez Hangzhou, unde se desfăşoară summitul G20, că în negocierile cu Rusia privind un acord de încetare a focului în Siria au fost soluţionate unele probleme tehnice, dar 'încă rămân de rezolvat mai multe chestiuni dificile.



Anterior, preşedintele american Barack Obama a declarat, la o conferinţă de presă comună cu premierul britanic Theresa May, că SUA şi Rusia lucrează „contracronometru” pentru a ajunge la un acord privind un armistiţiu care să permită distribuirea mai multor ajutoare umanitare în Siria.



Totuşi, Kerry a menţionat că „nu ne vom grăbi şi nu ne vom angaja faţă de ceva ce nu oferă o oportunitate legitimă de a fi un lucru bine făcut”. El a confirmat continuarea negocierilor cu partea rusă luni, a doua zi a summitului G20.



Cât despre reacţia Rusiei faţă de evoluţia acestor tratative, viceministrul rus de externe, Serghei Riabkov, s-a arătat mai optimist, el susţinând că Moscova şi Washingtonul sunt aproape de un acord privind Siria „şi nu există niciun fundament pentru a presupune că acesta va eşua”. Oficialul rus a mai spus că întrevederea pe care ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut-o duminică cu Kerry a ajutat să se avanseze către un asemenea acord.



Riabkov a evitat totuşi să anticipeze când ar putea fi anunţat acest acord, el subliniind că „nu s-a convenit nimic atât timp cât nu este totul convenit”.



Însă un oficial american a declarat agenţiei France Presse sub acoperirea anonimatului că Rusia a revenit asupra unor puncte deja convenite cu SUA în negocierile privind Siria. „Ruşii au revenit asupra unor puncte la care credeam că am căzut de acord, aşadar trebuie să ne consultăm din nou cu capitalele noastre”, a indicat respectiva sursă.