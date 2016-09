Renault va produce modelele Symbol şi Duster şi în Iran

Renault a înfiinţat o nouă societate mixtă în Iran, unde va produce modelele Symbol şi Duster din 2018, care-i va permite să-şi consolideze prezenţa în ţară, după ce majoritatea sancţiunilor au fost ridicate.



Constructorul auto a anunţat că va fi acţionarul majoritar al companiei mixte înfiinţată cu fondul iranian de investiţii Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO).



„Există un potenţial de netăgăduit al pieţei auto iraniene”, a afirmat directorul general al alianţei Renault-Nissan, Carlos Ghosn.



Societatea mixtă include o fabrică auto, cu o capacitate de 150.000 de vehicule pe an. Deja Renault poate produce în Iran 200.000 de unităţi pe an.



Rivalul Renault, grupul PSA Peugeot Citroen, a semnat un acord cu compania iraniană SAIPA pentru a investi 300 de milioane de euro în dezvoltarea şi producerea a trei modele Citroen.



Anul trecut, vânzările Renault pe piaţa iraniană au crescut cu 56%.



Companiile auto importante îşi pregătesc revenirea pe piaţa din Iran, după acordul istoric de la Viena privind programul nuclear iranian în schimbul eliminării sancţiunilor.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.