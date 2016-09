Bilanţ anual: Rusia a omorât în Siria circa 9.400 de oameni; Doar 2.750 erau membri ISIS

La exact un an de la declanşarea campaniei împotriva ISIS din Siria de către forţele armate ruse, Consiliul Sirian pentru Supravegherea Drepturilor Omului (SOHR) a publicat rezultatele intermediare a implicării Rusiei în acest război.Astfel, potrivit SOHR, între 30 septembrie 2015, prima zi a campaniei militare ruse în Siria şi 30 septembrie 2016, forţele armate ruse au ucis 9.364 de persoane, inclusiv civili şi militanţi înarmaţi.Din cei 9.364 de persoane ucise în timpul atacurilor aeriene întreprinse de aviaţia rusă, un număr de 3.804 au fost civili sirieni paşnici, inclusiv 906 copii cu vârste sub 18 de ani, 561 de femei şi 2.337 bărbaţi.Restul victimelor atacurilor aeriene ruseşti – 5.560 de oameni – au fost membri ai diferitelor grupări armate care operează pe teritoriul Siriei. Printre cei care au murit, doar 2.746 de persoane au fost militanţi ai organizaţiei teroriste „Statul islamic”.În plus, raportul SOHR susţine că, în ultima vreme, Rusia a început să folosească pe larg bombe de tip RBK. În document se precizează şi modelul utilizat – RBK-500 ZAB-2.5cm.RBK-500 ZAB-2,5 cm este singură bombă cu dispersie cu submuniţiile incendiare. Greutatea unei bombe este de 499 kg şi conţine 297 de elemente de luptă. Aceste submuniţii realizează „focare de incendiu” de 20-80 de mii de metri pătraţi. În general, bomba cu dispersie este proiectată pentru distrugerea prin incendii a echipamentelor militare, depozite şi clădiri uşoare.Raportul SOHR precizează că în urma exploziei submunitiilor se realizează o eliberare de substanţă incendiară constituită din pulbere de aluminiu şi oxid de fier, care provoacă arsuri grave persoanelor din zona afectată, deoarece timpul de ardere după explozie elementelor de submunitie este de aproximativ trei minute.„Poate că această statistică şocantă şi strigătele de durere ale cetăţenilor sirieni vor forţa comunitatea internaţională să acorde o atenţie specială uciderii cetăţenilor sirieni şi o vor forţa să-i aducă pe criminali în faţa instanţelor internaţionale”, – se încheie cu un apel raportul SOHR.