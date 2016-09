Uzbekistan: Primul şi singurul preşedinte al ţării, Islam Karimov, a fost înmormântat în oraşul natal // FOTO, VIDEO

Primul şi singurul preşedinte uzbec, Islam Karimov, care a murit vineri din cauza hemoragii cerebrale, a fost înmormântat sâmbătă în oraşul său natal Samarkand, într-o renumită necropolă în care sunt îngropaţi şi părinţii săi, relatează DPA, AFP şi Reuters.Karimov, care a condus fosta republică sovietică timp de peste un sfert de secol, a murit vineri, la 78 de ani, din cauza complicaţiilor provocate de o hemoragie cerebrală, potrivit agenţiei de ştiri uzbece UzA.Trupul neînsufleţit al lui Karimov a fost transportat cu avionul în cursul dimineţii din capitala Taşkent. Înainte şi după acest zbor, cortegiul a parcurs străzile a două oraşe, unde s-au adunat să-l vadă mii de uzbeci cu flori în mâini."Dacă preşedintele nostru ar mai fi trăit zece ani, Uzbekistanul ar fi devenit de nerecunoscut, ar fi fost şi mai puternic", a spus un localnic de 58 de ani din Samarkand, al cărui centru a fost izolat de poliţie. "Când am aflat de moartea lui, am început să plângem cu toţii în familie; este o mare pierdere pentru toţi uzbecii, el a făcut ca ţara noastră să fie liberă şi dezvoltată", a mai afirmat bărbatul.După o ceremonie religioasă în Piaţa Registan din Samarkand, la care au participat sute de persoane, liderul autoritar a fost înmormântat în necropola medievală Shah-i-Zinda, în cadrul unei ceremonii tradiţionale musulmane.Funeraliile au fost organizate de prim-ministrul uzbec Şavkat Mirzioiev, perceput drept cel mai probabil succesor al lui Karimov. "Poporul nostru, Uzbekistanul a suferit o pierdere ireparabilă", a spus el, potrivit Interfax.Karimov a acţionat "în numele menţinerii independenţei Uzbekistanului, a unei vieţi în pace şi în linişte", a subliniat prim-ministrul uzbec, referindu-se la ameninţarea teroristă în contextul în care creşte influenţa islamului radical.Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a participat la funeralii şi a prezentat condoleanţe în numele poporului rus."În aceste zile de doliu suntem alături de voi", a spus Medvedev în discursul său, dând asigurări că legăturile dintre cele două ţări vor rămâne puternice, relatează TASS.Alţi lideri străini prezenţi la funeralii au fost preşedintele afgan Ashraf Ghani şi cel tadjik, Imomali Rahmon.Uzbekistanul a rămas în parte în sfera de influenţă a Rusiei după căderea Uniunii Sovietice, dar a furnizat şi un sprijin crucial SUA în timpul războiului din Afganistan, permiţându-le trupelor americane să utilizeze o importantă bază aeriană uzbecă.Într-un mesaj trimis cu acest prilej, Barack Obama a menţionat că a 25-a aniversare a independenţei Uzbekistanului a fost sărbătorită în această săptămână."În acest moment greu al morţii preşedintelui Islam Karimov, SUA îşi reafirmă sprijinul pentru poporul din Uzbekistan", a transmis Obama.Consilierul de la Kremlin Iuri Uşakov a declarat pentru TASS că speră ca situaţia din Uzbekistan să rămână stabilă.Uzbekistanul are frontiere cu statele Tadjikistan şi Afganistan şi a reuşit să menţină stabilitatea prin presiune şi violenţă, notează DPA.Karimov nu a permis existenţa unei opoziţii de când a preluat puterea de la URSS şi nu are un succesor clar. Preşedinta senatului uzbec, Nigmatilla Iuldaşev, ar urma să preia temporar rolul lui Karimov până la organizarea de alegeri.