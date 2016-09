Hârtia, creioanele şi pantofii lui Putin au divulgat minciuna practicată de Kremlin // FOTO

Jurnalistul japonez Akiyoshi Komaki a constatat neconcordanţe în rapoartele fotografice de la întâlnirile de lucru ale preşedintelui rus Vladimir Putin în luna august 2016. Analiza imaginilor postate de serviciul de presă al Kremlinului pe site-ul Presedintiei, arata că ruşilor li se comunica despre activităţile şefului statului cu înlocuirea datelor şi încălcarea ordinii cronologice.Aparent, evenimentele unei singure zile, sunt împărţite în mai multe zile şi apoi se vorbeste despre ele într-un mod convenabil pentru preşedinte. Ce a facut Putin in realitate in timpul programului sau, rămâne un mister pentru public.Komaki si-a publicat investigaţia pe site-ul ziarului japonez Asahi Shimbun pe 30 augus. Autorul si-a amintit cuvintele secretarului preşedintelui rus, Dmitri Peskov, care spune că în programul lui Putin pentru vara anului 2016 nu există nicio vacanţă.Studiind cu atenţie mai multe fotografii de pe site-ul preşedintelui rus, Komaki a ajuns la concluzia că, în luna august, programul liderului de la Kremlin ar putea fi diferit de rapoartele serviciului sau de presă. Pentru analiza, jurnalistul japonez a folosit forografiile facute la întâlnirea lui Putin cu şefii regiunilor care, se presupune ca, au avut loc în zile diferite.Potrivit site-ul oficial al preşedintelui Federaţiei Ruse, pe 17 august, şeful statului s-a întâlnit cu guvernatorul interimar al Republicii Komi- Serghei Gaplikov, pe 18 august – cu guvernatorul Magadan – Vladimir Pecenîi, 22 august – cu guvernatorul regiunii Arhanghelsk- Igor Orlov, 23 august – cu guvernatoru de la Sverdlovsk Evgheni Kuivasev, iar pe 24 august – cu guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov. Rapoartele fiecărei şedinţe sunt însoţite de fotografii cu şeful statului.Comparand fotografiile, Komaki a concluzionat că, cel mai probabil, pozele din datele de 17, 18, 23 şi 24 august au fost făcute într-o singură zi, iar cele de pe 22 august – intr-o alta. Concluziile jurnalistului sunt bazate pe analiza schimbărilor în poziţia creioanelor din suportul de creioane de pe biroul presedintelui rus, pozitia hartiilor pentru notite, precum şi pe baza pantofilor lui Putin.Autorul a subliniat că, în fotografiile de pe 17, 18, 23 şi 24 august, creioanele sunt în aceeaşi poziţie. Lispa oricarei schimbari se vede în mod clar pe colajul facut de Komaki. Cu toate acestea, în imaginea de pe 22 august, creioane sunt aranjate in mod diferit. În special, nu se vede creionul de culoare portocalie, vizibil in pozele anterioare, dar şi în imaginile ulterioare. Ziaristul se îndoieste că, pe 22 august, cineva a mutat creioanele, iar în ziua următoare le-a pus exact în aceeaşi ordine în care au fost cu cinci zile în urmă.Modificări similare au avut loc şi în pozitia blocului de hârtii pentru notiţe. Pe fotografiile din 18, 23 şi 24 august, o foaie este iesita din bloc. Acelaşi lucru se poate vedea si în fotografiile de pe 17 august. Dar, în fotografia din data de 22 august, foaia de hârtie este deja indreptata. „Altfel spus, pe 22 august, blocul de hartii a fost alineat, iar pe 23 din nou o foaie ”rebela” a luat poziţia avuta cu cinci zile în urmă?” -se intreaba autorul.În plus, în imaginea din 22 august, Putin este prezent la intalnire cu alti pantofi, fata de cei purtati pe 17, 18, 23 şi 24 august. Totodata, Komaki subliniază faptul că, în toate cele patru fotografii, preşedintelui rus are cravate diferite, „desi e posibil să le fi schimbat pentru fiecare noua intalnire”.Conform jurnalistului japonez, Putin s-a întâlnit cu reprezentanţii regiunilor Komi, Magadan, Sverdlovsk şi Moscova în aceeaşi zi. „Data exactă nu este cunoscută, dar cel mai probabil a fost 17 august sau mai devreme. Aceste întâlniri au fost împărţite în mai multe zile şi publicate pe site ca fiind intalniri ale lui Putin din 17, 18, 23 şi 24 august” – spune Komaki.În acelaşi timp, autorul sugerează că doar o fotografie, din data de 22 august a fost făcută în altă zi. Astfel, potrivit jurnalistului, pot fi explicate modificările notabile care au avut loc pe biroul preşedintelui.Potrivit lui Komaki, diplomaţii care lucrează la Moscova cunosc de mult timp că administraţia preşedintelui „împarte în mai multe zile fluxul de activitate concentrat al lui Putin de la Kremlin”. Această metodă este posibilă deoarece jurnaliştii nu sunt prezenţi în timpul numeroaselor evenimente asociate cu presedintele rus, explica autorul.